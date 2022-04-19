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Инкаб продлил Заключение аттестационной комиссии о соответствии ГТК и ДПТ техническим требованиям ПАО Россети в рамках расширения списка допускаемых производителей арматуры.

Грозозащитный трос (ГТК) аттестован с применением арматуры производства ООО «ПЛП РУС», самонесущий кабель ДПТ — с применением арматуры производства ООО «Дельфос».

Для продления заключений все конструкции успешно прошли специальные испытания на соответствия требованиям ПАО «Россети»

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