Информация по разработке стандартов на оптические волокна

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19 апреля 2022, 13:30
Рубрика: Инновации
Метки: ВНИИКП, ОПТОВОЛОКНО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ОАО "ВНИИКП"
Преодоление зависимости от импортных поставок наряду с подготовкой и освоением технологии производства должно поддерживаться постоянно обновляемой нормативной базой.
С развитием технологий в мире уточняются и требования к качеству оптического волокна, что требует актуализации национальных стандартов на методы испытаний и измерений. ОАО «ВНИИКП» при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ с участием АО «Оптиковолоконные системы» в России разработало ряд стандартов. АО «Оптиковолоконные системы» является первым и единственным в России предприятием, на котором при поддержке РОСНАНО организовано производство телекоммуникационного оптического волокна для создания доступной, устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных и решения одной из ключевых целей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В настоящее время для подтверждения соответствия выпускаемого на заводе оптического волокна и его продвижения на рынок ОАО «ВНИИКП» разработаны и в 2022 году будут введены в действие три национальных стандарта, гармонизированных с последними версиями международных стандартов IEC:
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