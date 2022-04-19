Информация по разработке стандартов на оптические волокна

Преодоление зависимости от импортных поставок наряду с подготовкой и освоением технологии производства должно поддерживаться постоянно обновляемой нормативной базой.

С развитием технологий в мире уточняются и требования к качеству оптического волокна, что требует актуализации национальных стандартов на методы испытаний и измерений. ОАО «ВНИИКП» при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ с участием АО «Оптиковолоконные системы» в России разработало ряд стандартов. АО «Оптиковолоконные системы» является первым и единственным в России предприятием, на котором при поддержке РОСНАНО организовано производство телекоммуникационного оптического волокна для создания доступной, устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи больших объемов данных и решения одной из ключевых целей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В настоящее время для подтверждения соответствия выпускаемого на заводе оптического волокна и его продвижения на рынок ОАО «ВНИИКП» разработаны и в 2022 году будут введены в действие три национальных стандарта, гармонизированных с последними версиями международных стандартов IEC: