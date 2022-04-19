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"Москабельмет" знает, где искать партнеров: Павел Моряков — в проекте "КоммерсантЪ"

Генеральный директор ГК «Москабельмет» принял участие в партнерском спецпроекте ИД «КоммерсантЪ» и Центра поддержки экономики Москвы на тему импортозамещения и поиска новых партнеров в условиях санкций. Павел Моряков поделился своим видением текущей ситуации на рынке и рассказал о решениях, которые помогут успешно ответить на вызовы, с которыми сталкиваются сейчас российские производители.

Как и где найти аналоги иностранному оборудованию? Как справиться с задержкой поставок деталей и компенсировать выросшие затраты на расходные материалы? На эти и другие вопросы постарались ответить участники круглого стола «Закупки. Новые партнеры для бизнеса». Восемь представителей реального бизнеса обсудили актуальную повестку и поговорили о том, какие меры необходимы предприятиям для успешного преодоления текущей ситуации.

По словам Павла Морякова, для кабельной отрасли ситуация довольно неплохая. Импорта кабелей почти нет, а те немногие, которые на данный момент ввозятся, можно полностью заменить. Реальная проблема, которая возникает сейчас у ряда компаний, связана с пластикатами: практически весь полиэтилен, который используется, — импортный или производится в России из европейских компонентов. «Москабельмет» же в этом плане независим от импорта: с 2016 года компания разрабатывала кабель, который является аналогом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, а по ряду других характеристик даже превосходит кабели с изоляцией из полимерных материалов. Это кабель ТЭВОКС, который сейчас на 100% состоит из отечественного сырья. По словам руководителя «Москабельмет», благодаря этой продукции предприятие готово полностью покрыть потребности рынка.

Один из важных шагов, которые следует предпринять отрасли, — это переориентироваться на Китай и Турцию. К этому нужно спокойно подойти, — считает гендиректор ГК «Москабельмет», так как европейские компании уже давно отдают производство на аутсорсинг этим странам. Стоит рассматривать и Индию. Возможно, будут небольшие потери в качестве, но это временные меры, чтобы сохранить те самые темпы, которые были прежде.

«Нужно осваивать свое. Нужно вкладываться в науку. Нужно делать многое в сфере IT. Кто-то успел обновить всё, как мы в 2021 году. Кто-то не успел. Нужно создавать более серьезную структуру. Мы обязательно прорвемся. Только надо приготовиться сначала к небольшому шагу веры, что все будет хорошо, надо набраться терпения. Главное — не унывать. С такой командой, как наша, все получится!» — уверен Павел Моряков.

Об остальных предложениях руководителя ГК «Москабельмет» и других участников спецпроекта, можно узнать из видеозаписи круглого стола, которая доступна по ссылке.

 

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Источник: ГК "Москабельмет"

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