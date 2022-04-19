Филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» обеспечил технологическое присоединение жилого комплекса «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. На сегодняшний день это один из самых масштабных реализованных проектов по технологическому присоединению в филиале - заявитель получил 37 МВт мощности.

Проект по электроснабжению крупного микрорайонов Самары состоял из 4 этапов и длился в течение нескольких лет. В рамках увеличения мощности и обеспечения технологического присоединения новых потребителей была полностью реконструирована подстанция ПС 110 кВ Волжская-2, которая и стала главным питающим центром жилого микрорайона. В закрытом распределительном устройстве 6 кВ выделено 8 ячеек. В общей сложности до 4 новых распределительных трансформаторных подстанций было построено свыше 12 000 км линий электропередачи, 20 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью 20 000 кВА.

Жилой район «Волгарь» расположен вблизи исторического центра города Самара. В настоящее время в микрорайоне проживает 20 000 человек, работают 4 детских сада, школа на 1000 мест, строится поликлиника и торгово-развлекательный центр. В будущем также появится еще 1 детский сад и 2 школы на 2400 мест. По информации застройщика, в общей сложности в «Волгаре» будет проживать 80 000 человек.