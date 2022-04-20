Резидент ТОСЭР «Володарск» — компания «АйронТех» — намерен приступить к строительству производственного комплекса по высокоточной обработке листового металла в Нижегородской области во II квартале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие будет работать в формате контрактного производства полного цикла, и будет включать в себя участки лазерной резки, гибки, сварки, порошковой окраски и сборки.

«На нашем производственном комплексе можно будет изготовить практически любую вещь из листового металла, в частности, корпусные изделия, кронштейны, соединительные и крепежные детали»,- заявил гендиректор компаний «АйронТех» и «ЭкоПоинт» Антон Турченко.

Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 76 млн рублей. Завод планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году.

Одним из первых заказчиков для нового предприятия станет компания- резидент фонда «Сколково», — «ЭкоПоинт», которая планирует наладить и вывести на рынок автоматы для сбора вторсырья (пластиковые бутылки, алюминиевые банки, макулатура) от населения за деньги.

Фото: пресс-служба ВМЗ