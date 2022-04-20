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"Россети Ленэнерго" запускают новый проект для поддержки фермерских хозяйств

Россети Ленэнерго запускают новый проект для поддержки фермерских хозяйств

20 апреля 2022, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» приступают к реализации проекта «Зеленый коридор для фермера», направленного на поддержку фермерских хозяйств и производств Петербурга и Ленинградской области. Презентация нового проекта состоялась сегодня, 20 апреля, в рамках ежегодной акции «Россети Ленэнерго» - День фермера.

В целях оказания оперативной адресной поддержки данного социально значимого сегмента бизнеса электросетевая компания создаёт дополнительные каналы коммуникации: электронную почту otvet_fermeru@lenenergo.ru; выделенный номер телефона; очный прием фермеров на площадке Центра обслуживания клиентов «Россети Ленэнерго» (ЦОК) в каждый первый и третий четверг месяца. Кроме того, в последнюю среду месяца ЦОК будет организовывать «горячую линию»: по номеру 8 (812) 449-49-02, по которой потребители компании смогут задать интересующие их вопросы, связанные с технологическим присоединением.

«Россети Ленэнерго» всегда на связи с каждым своим потребителем. Проект для фермеров следует рассматривать как дополнительное, повышенное обязательство, которое берет на себя компания в сегодняшнее непростое время, чтобы поддержать стратегическое направление бизнеса для обеспечения продовольственной безопасности регионов присутствия. Кроме того, «Зеленый коридор» станет для нас еще одним важным инструментом мониторинга потребностей предпринимателей и импульсом для дальнейшего совершенствования своей работы», - сообщил на встрече с фермерами заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Россети Ленэнерго» Александр Пятигор.

Проект «Зеленый коридор для фермера» разработан и будет реализовываться при поддержке Ассоциации крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

«За почти 6-летнюю историю нашего сотрудничества с «Россети Ленэнерго» удалось в разы повысить качество оказания услуг сельхозпроизводителям. Благодаря качественной и эффективной работе электросетевой компании проблемных вопросов у фермеров с каждым годом становится все меньше, при этом появилась возможность выйти на новый уровень взаимодействия. Это уровень максимальной открытости и поддержки фермерских хозяйств региона по любым вопросам электроснабжения», – отметил президент Ассоциации Михаил Шконда.

В 2016 году «Россети Ленэнерго» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, информационное взаимодействие и развитие инфраструктуры для упрощения процедуры технологического присоединения.

С этого же года в электросетевой компании проводятся ежегодные Дни фермера. Цель общественных приемов – помощь владельцам фермерских и подсобных хозяйств в решении частных вопросов технологического присоединения. Во время встреч предприниматели также получают важную информацию о способах доступа к инфраструктуре и изменениях действующего законодательства.

В рамках состоявшегося сегодня Дня фермера представители «Россети Ленэнерго» помимо презентации нового проекта также обсудили с главами фермерских хозяйств частные вопросы, связанные с подключением энергопринимающих устройств потребителей к сетям и надежностью электроснабжения.

Мероприятие прошло на площадке филиала «Кингисеппские электрические сети». В нем приняли участие руководители профильных структурных подразделений «Россети Ленэнерго» и филиала, а также представители крестьянских (фермерских) хозяйств Ломоносовского, Кировского, Волосовского, Лужского, Подпорожского и Кингисеппского районов Ленинградской области.

В 2021 году «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 155 фермерских хозяйств на общую мощность 12,2 МВт. Сегодня на территории Ленобласти расположено 288 подстанций 35 кВ и выше и более 13 тысяч трансформаторных подстанций 6-10 кВ со свободной трансформаторной мощностью для подключения новых заявителей, включая фермеров.

 

 

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Источник: Россети Ленэнерго

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