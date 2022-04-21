Европа сделала ещё один шаг к обязательному использованию единого зарядного разъёма в смартфонах, планшетах и других потребительских электронных устройствах. Европейская комиссия предложила использовать единый порт для зарядки мобильных устройств более десяти лет назад, надеясь, что производители телефонов смогут найти общее решение. Когда стало ясно, что добровольно отрасль на это не пойдёт, был разработан проект закона, представленный в прошлом году. Вчера комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей поддержал предложение Еврокомиссии.

Для зарядки смартфонов Apple iPhone используются кабели с разъёмом Lightning, а для зарядки устройств с ОС Android, преобладающих в структуре продаж на европейском рынке, — кабели с разъёмом USB-C.

«Поскольку в Европу ежегодно отправляется полмиллиарда зарядных устройств для портативных устройств, образующих от 11 000 до 13 000 тонн электронных отходов, одно зарядное устройство для мобильных телефонов и других малых и средних электронных устройств принесёт пользу всем», — сказал Алекс Агиус Салиба (Alex Agius Saliba), возглавляющий обсуждение законопроекта в парламенте.

Комитет хочет, чтобы порт USB Type-C стал стандартом для мобильных телефонов, планшетов, наушников, электронных книг, маломощных ноутбуков, клавиатур, компьютерных мышей, наушников, умных часов и электронных игрушек.

Компания Apple заявила, что это предложение нанесёт ущерб инновациям и создаст массу отходов, если потребители будут вынуждены перейти на новые зарядные устройства.

Источник: Reuters