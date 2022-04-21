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Участок реконструкции трассы М-7 в Чувашии готов почти на 80%

Участок реконструкции трассы М-7 в Чувашии готов почти на 80%

21 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Речь идет об отрезке объездной Чебоксар с 637 по 643 км, где ведутся работы по увеличению количества полос движения с двух до четырех.

На объекте выполнен основной объем земляных работ, устроено основание дорожной одежды, уложен нижний слой покрытия. В июне приступят к устройству верхнего. Всего слоев будет три, общей толщиной 21 см. Состав асфальтобетона подобран с учетом особенностей климата и интенсивности движения, благодаря чему дорога будет более устойчивой к образованию дефектов.

Для обеспечения водоотвода на участке уложили 20 водопропускных труб. Также построили два скотопрогона на 638-м км и на 642-м км, которые позволят обеспечить пересечение трассы домашним скотом.

На 80% выполнено строительство транспортной развязки на 638-м км. Она необходима для равномерного распределения транспортных потоков на съезде с автодороги в направлении Чебоксар. Мостовики возвели опоры, пролетное строение, установили деформационные швы, выполнили гидроизоляцию и уложили покрытие на искусственном сооружении и на съездах. Установили барьерное и перильное ограждения и линии искусственного электроосвещения. В мае приступят к устройству шумозащитных экранов, элементов водоотвода и нанесению защитного состава на бетонные поверхности путепровода.

На въезде в Яуши, Крикакасы и Вознесенское построены две одноуровневые транспортные развязки (на 641-м и 639-м км), организовывающие левоповоротные съезды.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участке установят около 6,5 км линий наружного освещения, 7,5 км металлического барьерного ограждения и около 400 дорожных знаков. Завершается строительство двух надземных пешеходных переходов: возле села Хыркасы и деревни Яуши. Основной объем работ выполнен, осталось устроить покрытие из поликарбоната, электроосвещение, подъемные платформы для маломобильных граждан и тротуары. На участке установят шесть автопавильонов.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. По завершении работ участок автодороги М-7 с 637 по 643 км будет соответствовать IБ категории, что позволит увеличить его пропускную способность в два раза. Сегодня пиковая интенсивность движения здесь составляет 37 тыс. автомобилей в сутки.

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Источник: Росавтодор

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