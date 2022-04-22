Бывший глава Роснано и спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс покинул состав совета директоров АФК "Система" и ее портфельной компании "Электрозавод" по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в четверг.

"Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК "Система" и ее портфельной компании АО "Электрозавод", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Чубайс вошел в состав совета директоров АФК "Система" в июне 2020 года, а "Электрозавода" - в марте 2021 года.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности своего специального представителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Ранее занимавший должность председателя совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков также вышел из состава совета директоров корпорации по собственному желанию. Против него были введены санкции Великобританией.

Совет директоров АФК "Система", как сообщалось ранее, принял решение провести внеочередное общее собрание акционеров 19 мая 2022 года в форме заочного голосования по вопросу утверждения количественного состава совета директоров.

О компании

Конечным владельцем АО "Электрозавод" является совместное предприятие АФК "Система" и Сбербанка - ООО "Мегаполис-Инвест".

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев