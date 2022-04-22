Экспорт в условиях санкций. "Москабельмет" делится опытом

Генеральный директор ГК «Москабельмет» — герой специального выпуска «Лица московского экспорта» проекта Моспром. В эфире программы Павел Моряков рассказал о работе по развитию экспорта, уникальных кабелях, «зеленой» концепции и энергоэффективности на предприятии.

«Москабельмет» давно взял уверенный курс на развитие экспорта и в последние годы ведет активную работу по расширению его географии. Группа компаний регулярно участвует в зарубежных выставках, совершает деловые визиты в страны ближнего и дальнего зарубежья . В 2020 году «Москабельмет» осуществил поставку волоконно-оптического кабеля в Латинскую Америку. Были поставки и в Ирак, в страны Восточной Европы. Экспортная деятельность не останавливается и сейчас, несмотря на сложившуюся ситуацию и резкую санкционную политику Запада. На самом деле многие рынки стали гораздо ближе, заявляют в группе компаний, и в планах — участие в новых зарубежных выставках, которые «Москабельмет» совсем скоро анонсирует.

О том, как продолжается работа по развитию экспорта, генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков, рассказал в программе «Лица московского экспорта» на канале проекта Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы «МосПром». Вместе с ведущей Полиной Павловой они поговорили о том, почему выход на экспорт – это одновременно и сложно, и просто, и обсудили трудности, которыми сталкиваются российские кабельные предприятия, стремящиеся наладить поставки за рубеж.

«Экспортируйте как можно больше. Экспорт позволяет прокачивать тебя с точки зрения технологий. Считаю, что у каждого завода экспорт продукции должен составлять минимум 15% от всего объема», — комментирует генеральный директор ГК «Москабельмет».

В продолжение темы устойчивого развития, которой было посвящено февральское заседание Комитета по энергетике Госдумы, собеседники затронули и тему зеленой повестки. Павел Моряков рассказал, что «Москабельмет» делает, чтобы укреплять позиции ESG-ориентированной компании.

Предприятие активно работает над продвижением особенных кабелей. Сегодня «Москабельмет» — единственный российский производитель, который освоил их выпуск. Это сверхгибкие кабели для электрозаправок и уникальный подводный кабель . В чем же их главные особенности и где они применяются — об этом тоже можно узнать из интервью.

Как и о том, какие технологии позволяют ГК «Москабельмет» сокращать издержки производства, повышать энергоэффективность, производительность труда и нормы обслуживания. А еще это в этом выпуске вы увидите красочное граффити, которое недавно появилось на территории ГК «Москабельмет». Интересно? Тогда переходите по ссылке .

«Москабельмет» продолжает активное развитие, в том числе в направлении экспорта. Предприятие готово покорять новые горизонты и делиться своим опытом с коллегами, партнерами и всем российскими промышленниками.