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Игорь Маковский: энергетики Россети Центр при выполнении служебного долга проявляют настоящее мужество и героизм

В рамках рабочей поездки по приграничным территориям Белгородской и Курской областей генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Белгородский, Грайворонский, Краснояружский, Беловский и Суджанский районы, где провел встречи с коллективами.

Руководители районов электрических сетей отчитались главе компании в готовности к незамедлительному реагированию на устранение технологических нарушений в любых нештатных ситуациях, наличии необходимого аварийного запаса оборудования и материалов.

Глава компании обратил особое внимание руководства и сотрудников РЭС на необходимость безусловного выполнения мероприятий, разработанных для зон с желтым уровнем террористической опасности.

В рамках поездки Игорь Маковский вручил оперативно-выездным бригадам, работающим в приграничных районах, специальные бронированные автомобили «Буран» отечественного производства, а также специальные комплекты защиты, включающие бронежилетов и шлемы.

В РЭС филиалов «Белгородэнерго» и «Курскэнерго» Игорь Маковский наградил особо отличившихся при выполнении служебного долга сотрудников почетными грамотами ПАО «Россети Центр». Глава компании поблагодарил специалистов за проявленное мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленное при восстановлении электроснабжения приграничных территорий.

«Самоотверженность и профессионализм наших коллег достойны самой высокой оценки. Далеко не каждый сможет в тяжелых условиях с успехом выполнять свою работу, не взирая на опасность. Энергетика – важнейшая для жизни современного общества сфера, и очень важно, что здесь трудятся настоящие герои», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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Источник: Россети Центр

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2.09

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