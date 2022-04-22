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22 апреля 2022, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Центр
В рамках рабочей поездки по приграничным территориям Белгородской и Курской областей генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Белгородский, Грайворонский, Краснояружский, Беловский и Суджанский районы, где провел встречи с коллективами.
Руководители районов электрических сетей отчитались главе компании в готовности к незамедлительному реагированию на устранение технологических нарушений в любых нештатных ситуациях, наличии необходимого аварийного запаса оборудования и материалов.
Глава компании обратил особое внимание руководства и сотрудников РЭС на необходимость безусловного выполнения мероприятий, разработанных для зон с желтым уровнем террористической опасности.
В рамках поездки Игорь Маковский вручил оперативно-выездным бригадам, работающим в приграничных районах, специальные бронированные автомобили «Буран» отечественного производства, а также специальные комплекты защиты, включающие бронежилетов и шлемы.
В РЭС филиалов «Белгородэнерго» и «Курскэнерго» Игорь Маковский наградил особо отличившихся при выполнении служебного долга сотрудников почетными грамотами ПАО «Россети Центр». Глава компании поблагодарил специалистов за проявленное мужество и высокое профессиональное мастерство, проявленное при восстановлении электроснабжения приграничных территорий.
«Самоотверженность и профессионализм наших коллег достойны самой высокой оценки. Далеко не каждый сможет в тяжелых условиях с успехом выполнять свою работу, не взирая на опасность. Энергетика – важнейшая для жизни современного общества сфера, и очень важно, что здесь трудятся настоящие герои», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.
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