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Крупный завод по производству стройматериалов планируют запустить в Дагестане к концу года

Крупный завод по производству стройматериалов планируют запустить в Дагестане к концу года

22 апреля 2022, 10:48
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Предприятие по производству строительных материалов намерены запустить в Дагестане до конца 2022 года в городе Каспийске, его продукцию планируется использовать для реализации крупных проектов в регионе. Об этом сообщил в четверг генеральный директор компании "Капиталинвестпром" Магомедали Багандов в ходе рабочей поездки вице-премьера Александра Новака в регион и встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

"Здесь будут [производиться] газобетонные блоки, известь, сухие смеси, будет кирпичный завод. Газобетон - где-то 460 кубов в год, кирпича выходят 140 тыс. тонн, известь и сухие смеси - по 70 тыс. тонн. <…> Планируемый срок завершения строительных работ - конец этого года", - сказал Багандов.

По его словам, есть риск не подключить в срок инженерные коммуникации для предприятия. В настоящее время для подведения инженерной инфраструктуры уже поданы заявки и заключены договоры с энергосетевой компанией. Необходимое сырье, по словам Багандова, уже имеется, для производства материалов планируют использовать местное сырье.

Вице-премьер отметил необходимость скорейшего заключения договоров, чтобы строительные работы вовремя "были синхронизированы".

Как отметил глава Дагестана Сергей Меликов, продукция нового предприятия будет востребована при реализации крупных строительных проектов в регионе.

В пресс-службе главы региона уточнили, что общая стоимость проекта составляет более 1,7 млрд рублей, его реализация позволит создать 236 рабочих мест. Объем налоговых и неналоговых поступлений (без учета льгот) за прогнозный период 10 лет составит более 1,3 млрд рублей.

Фото: Вице-премьер РФ Александр Новак и глава Дагестана Сергей Меликов
© Гянжеви Гаджибалаев

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Источник: ТАСС

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