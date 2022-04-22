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Ростех показал испытания морозоустойчивых аккумуляторов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрировал испытания литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих автономную работу любых устройств в экстремальных климатических условиях при диапазоне температур от –50 до +50 °C. Химический источник тока весом не более 150 грамм имеет длительный срок службы – до 2700 и более циклов заряд-разряд в зависимости от условий эксплуатации. Запуск серийного производства запланирован в этом году. 

Проверку способности держать заряд аккумуляторы провели на зарядно-разрядных стендах с использованием криокамеры. В ходе работ специалисты определяли самые значимые в использовании аккумуляторов характеристики – номинальная емкость и ее соответствие техническим требованиям, а также количество циклов заряд-разряд. 

Разработанные НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» аккумуляторы имеют широкий спектр применения – от телекоммуникаций, медицины, робототехники, нефтегазового сектора, гражданской авиации и до различных видов вооружения и войсковой техники.

В отличие от стандартных аккумуляторов импортного производства, новые аккумуляторы НПО «Импульс» гораздо дольше держат заряд при низких температурах, что позволяет применять их в условиях Крайнего Севера и даже условиях Арктики. Аккумуляторы также могут выпускаться в радиационно стойком варианте для эксплуатации в космосе.

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Источник: Ростех

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