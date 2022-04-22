Резидент самарского технопарка "Жигулевская долина" разработал автономный модуль для получения электроэнергии из метана. Установку можно будет использовать для "зеленых" проектов в отдаленных территориях Сибири и Дальнего Востока, где невозможно капитальное строительство, сообщили в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

"Резидент технопарка "Жигулевская долина" ООО "Ренфорс-НТ" представил разработку в области энергетики. Автономный модуль получения электроэнергии позволит вырабатывать электричество из метана и снижать углеродный след. Разработка ученых призвана обеспечить "зеленой" электроэнергией участки магистральных дорог, населенные пункты и технологические объекты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для строительства энергомодуля не требуется фундамент и капитальное строительство, поэтому устройство может стать существенной альтернативой дизельным генераторам в отдаленных регионах страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Установка способна работать в непрерывном режиме без присутствия техперсонала в течение четырех-пяти лет.

"В качестве топлива используется газ из магистрального трубопровода, что позволяет исключить логистическую составляющую по доставке горючего. Также, в отличие от иностранных аналогов, наша установка не требует использования воды", - приводятся слова руководителя проекта Максима Арефьева.

Он уточнил, что основное условие для работы модуля это наличие природного газа из трубопровода.

"Принцип работы установки основан на реакции, которая проходит в процессе риформинга (на принципах парциального окисления) природного газа в синтез-газ, являющийся топливом для твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ). Электричество в ТОТЭ производится посредством электрохимического процесса, который преобразовывает энергию, запасенную в атомах водорода, позволяя получить до 65% КПД по электричеству. Остальная энергия преобразовывается в тепловую энергию", - добавили в пресс-службе.

Самарская область вместе с еще 16 субъектами России входит в состав участников АИРР. Цель ассоциации - содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников. На долю регионов Ассоциации приходится более 45,7% всей инновационной продукции страны.

Технопарк "Жигулевская долина" находится в самарском городе Тольятти. Согласно информации на сайте технопарка, число его резидентов - более 200, а количество созданных рабочих мест - 2130.