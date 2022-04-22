Разработанный холдингом «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех тренажер на основе технологий гибридной реальности «Аватар» по итогам выставки «День инноваций Минобороны России» победил в номинации «Лучший программный продукт». Выставка научных достижений в оборонной отрасли проходила в Анапе на базе первого военного иннограда «ЭРА».

В рамках выставки «День инноваций Минобороны России» разработчик комплекса «Рязанский радиозавод» (входит в «Росэлектронику») представил прототип учебно-тренировочного комплекса «Аватар». Решение предназначено для обеспечения полного и автоматизированного контроля действий военнослужащих, в том числе и в полевых условиях.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве. Мониторинг осуществляется с помощью специальных устройств позиционирования статичных и динамичных объектов, размещенных на обучаемых и технике, а также средств передачи информации на рабочее место руководителя занятия. На основе полученных данных происходит обработка информации для определения полноты, качества и времени выполнения тактических и тактико-специальных нормативов. Тренажеры, разработанные с применением этого комплекса, станут новым поколением учебно-тренировочных средств. Решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и в сфере промышленного производства, авиации, атомной энергетики, пожарной безопасности.

«Признание наших компетенций на уровне лучших инновационных проектов страны – это высокая оценка как для разработчиков, так и для предприятия в целом. Сейчас комплекс «Аватар» находится на стадии опытного образца, который в скором будущем доработан до готовности к проведению испытаний. После этой масштабной работы откроется возможность поставить комплекс на производство для поставки потенциальным заказчикам», – заявил Николай Петров, начальник НТЦ «Рязанского радиозавода».

«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 году, в 2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.