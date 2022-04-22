Дома на улице Пестеля оборудуют системой "греющий кабель"

В Центральном районе в летний период планируется реализовать пилотный проект по монтажу системы «греющий кабель» с одновременным подключением водосточных труб к городской системе канализации. Данной технологией планируется оборудовать жилые дома на улице Пестеля.

«Греющий кабель в городе используется уже несколько лет, зарекомендовал себя хорошо. Сейчас доработали технологию, чтобы она действовала более эффективно. На улице Пестеля впервые начнем не только прокладывать кабель на крышах и в водосточных трубах, но и подключать водосток к системе канализации. Таким образом талая вода не будет попадать на тротуар и образовывать ледяные глыбы под водосточными трубами. Это очень важная мера для обеспечения безопасности жителей нашего города. Сейчас над этим работают специалисты нескольких ведомств: Жилищного комитета, администрации Центрального района и Водоканала», - сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Система «греющий кабель» применяется в Петербурге с 2019 года по поручению Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова. Преимущественно ее устанавливали в многоквартирных домах, в которых расположены социально-значимые учреждения, а также на зданиях с крышами сложной конфигурации. За годы реализации в Санкт‑Петербурге такой технологией оборудованы 140 домов.

При выпадении осадков в виде снега и температуре наружного воздуха от -10°С до +5°С греющий кабель включается автоматически. Отключение системы электрообогрева также происходит автоматически при отсутствии на кровле осадков в виде снега.

Вместе с технологией «холодный чердак» система будет эффективно предотвращать образование наледи на крышах домов, замерзание воды в водосточных трубах и появление ледяных глыб от талой воды с кровли на тротуарах, а также снизит необходимость регулярной чистки снега с таких кровель. Стоит отметить, что затраты на содержание систем электрообогрева кровли значительно ниже затрат на очистку этой же кровли от снега за сопоставимый период в зимнее время.