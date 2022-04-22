 
Компании

"Энел Россия" увеличила производство электроэнергии в первом квартале на 10,5%

Энел Россия увеличила производство электроэнергии в первом квартале на 10,5%

22 апреля 2022, 17:20
Рубрика: Компании
Метки: ЭНЕЛ, Enel
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
251

Производство электроэнергии компанией "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) по итогам I квартала 2022 года выросло на 10,5% по отношению к аналогичному показателю за 2021 год и составило 6,43 млрд кВт⋅ч, говорится в пресс-релизе компании.

Продажи электроэнергии за отчетный период составили 6,8 млрд кВт⋅ч, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отпуск тепла в январе - марте сократился в годовом выражении на 3,6%, до 1,43 млн Гкал.

Итальянская группа Enel занимается производством электрической и тепловой энергии. В России компания представлена "Энел Россией", производственными филиалами которой являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт) и реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт). Также "Энел Россия" заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, однако позднее от него отказалась.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Экспорт в условиях санкций. 22.04.2022
Экспорт в условиях санкций. "Москабельмет" делится опытом
36-ой Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ в Челябинске 22.04.2022
36-ой Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ в Челябинске
Кабельный завод 22.04.2022
Кабельный завод "Цветлит" продлил заключение о подтверждении производства промышленной продукции на ...
Компания TDM ELECTRIC приняла участие в Конгрессе по строительству IBC 22.04.2022
Компания TDM ELECTRIC приняла участие в Конгрессе по строительству IBC
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+