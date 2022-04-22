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В Чечне проведена реконструкция более тысячи км ЛЭП в рамках ПСП

В Чеченской Республике продолжается реализация Программы снижения потерь (ПСП) в электрических сетях. К началу апреля специалисты установили 152 трансформаторные подстанции разного уровня напряжения, реконструировали свыше тысячи километров линий электропередачи, смонтировав 29,1 тысячи опор. Также рабочие бригады заменили более тысячи километров голого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП), благодаря которому существенно сокращаются потери энергоресурса и практически невозможно хищение электроэнергии путем несанкционированного вмешательства.

Наибольший объем проектных работ выполнен в столице региона – городе Грозном. Здесь энергетики установили 30 трансформаторов, более 5,1 тысячи опор и протянули 132 километра СИП.

Значительная часть проекта – повышение надежности электроснабжения труднодоступных горных районах. Так, в Шатойском, Ножай-Юртовском, Итум-Калинском и Веденском районах специалисты смонтировали более 2,4 тысячи опор и 72 километра СИП.

Комплекс реализованных мероприятий позволил повысить качество и надежность электроснабжения почти 122 тысяч потребителей и более 300 социально значимых объектов.

«В ряде населенных пунктов мы уже отмечаем существенные положительные изменения – повышены и качество, и надежность электроснабжения. Важно отметить, что благодаря взаимодействию Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с руководством Минэнерго России и ПАО «Россети» у нас появился шанс повысить эффективность функционирования всей энергосистемы региона», – отметил главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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