Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), «АрктикГеолДобыча» и Правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по проведению геологоразведочных работ, добыче рассыпного и рудного золота. Трехстороннее соглашение в рамках состоявшегося на Чукотке IV Межрегионального форума «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат» подписали заместитель генерального директора КРДВ Дарья Кирьянова, генеральный директор «АрктикГеолДобыча» Лев Фероян и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Разведку и освоение природных рудных, россыпных и техногенных месторождений золота и серебра инвестор будет вести в Арктической зоне Чукотского автономного округа на Верхне-Иультинской перспективной площадке, в 370 км от административного центра ЧАО. Поисковые маршруты займут территорию рудного поля и предполагают применение современных методов – магнито- и электроразведку, гамма-спектрометрию, в том числе литохимическое опробование с последующим изучением материалов в Геолфонде.

«Наша компания находится в стадии аккумуляции технических и кадровых ресурсов для реализации проекта. В настоящее время ведется работа по получению статуса резидента Арктической зоны РФ и лицензии на право проведения геологоразведки на разрешенных участках недр», - уточнил генеральный директор «АрктикГеолДобыча» Лев Фероян.

Весной 2024 года, после получения лицензии на добычу золота по праву первооткрывателей, инвестор планирует начать промышленную добычу этого металла. Ориентировочный объем частных капвложений в реализацию проекта составит 4 млрд рублей. Средства в том числе будут направлены на приобретение высокопроизводительной автоматизированной буровой установки полного цикла, включающей исследования добытого материала.

«Изученность недр Чукотки современными методами составляет около 15%. Запасы олова и вольфрама – самые крупные в России, меди – одни из крупнейших в мире, потенциал по углю – свыше 1 млрд. Кроме того, округ входит в число крупнейших регионов России по запасам и потенциальным ресурсам золота и серебра. Именно поэтому развитие горнодобывающей промышленности является одной из наших приоритетных задач. Создание дополнительных механизмов поддержки инвесторов не только повышает доступность освоения минерально-сырьевой базы региона, но и окажет значительное влияние на экономический рост как округа, так и страны в целом», - заявил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Заместитель генерального директора КРДВ Дарья Кирьянова отметила:

«Развитие юниорных геологоразведочных компаний является одной из приоритетных задач. Корпорация готова оказать всестороннюю поддержку для реализации проекта, инициированного ООО «АрктикГеолДобыча». По итогам пленарной сессии в рамках IV Межрегионального форума «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат» принято решение о формировании рабочей группы по созданию пилотного региона в развитии компаний, которые специализируются на геологическом изучении недр на базе Чукотского автономного округа, в рамках которой планируется разработать экосистему поддержки юниорного движения».

На сегодняшний день КРДВ заключила почти 400 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму около 530 млрд рублей и трудоустроить более 17 тыс. человек. Среди них 9 чукотских проектов с инвестициями на сумму 163 млрд рублей. Они работают в сферах транспортной логистики, освоения месторождений и оказания услуг для северян, в том числе медицинских. На создаваемых предприятиях работу получат более 1,7 тыс. жителей Чукотки.

Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории – Арктической зоны Российской Федерации – созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. Инвестиции в проект – от 1 млн рублей, на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений. КРДВ комплексно сопровождает проекты резидентов на всех этапах реализации, предоставляет услуги и сервисы.

Процесс получения статуса резидента АЗРФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале Arctic Russia.