Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV
Премьера. По следам "Герды". Эпизод IV. Автомастерская ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР
27 апреля 2022, 11:45
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Для специалистов ЛУКОЙЛ была проведена ознакомительная экскурсия. Сотрудники российской нефтяной компании посмотрели, как производится продукция завода «Спецкабель» для различных промышленных сфер, в особенности – кабели для нефтегазовой отрасли. Представители компании оценили масштабы и технологии производства.
После экскурсии последовала деловая программа – партнеры поговорили о преимуществах кабелей завода «Спецкабель» для нефтегазовой отрасли:
Сотрудники «Спецкабеля» подробно ответили на вопросы делегации по выбору, монтажу и эксплуатации кабельной продукции. Большой интерес вызвали силовые кабели СКАБ-М для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств. Благодаря повышенной механической защите такие кабели применяются на объектах нефтяной промышленности, на нефтехимических предприятиях, в сфере добычи нефти и природного газа. Морозостойкие материалы и токопроводящие жилы 5-го класса позволяют монтировать и эксплуатировать СКАБ-М в любых климатических условиях, в том числе в Арктических широтах.
ПАО «Лукойл» российская нефтяная компания является одним из партнеров кабельного завода «Спецкабель».
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