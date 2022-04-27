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Делегация нефтяной компании ЛУКОЙЛ посетила кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ с официальным визитом

Делегация нефтяной компании ЛУКОЙЛ посетила кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ с официальным визитом

27 апреля 2022, 11:45
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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Для специалистов ЛУКОЙЛ была проведена ознакомительная экскурсия. Сотрудники российской нефтяной компании посмотрели, как производится продукция завода «Спецкабель» для различных промышленных сфер, в особенности – кабели для нефтегазовой отрасли. Представители компании оценили масштабы и технологии производства.

После экскурсии последовала деловая программа – партнеры поговорили о преимуществах кабелей завода «Спецкабель» для нефтегазовой отрасли:

Сотрудники «Спецкабеля» подробно ответили на вопросы делегации по выбору, монтажу и эксплуатации кабельной продукции. Большой интерес вызвали силовые кабели СКАБ-М для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств. Благодаря повышенной механической защите такие кабели применяются на объектах нефтяной промышленности, на нефтехимических предприятиях, в сфере добычи нефти и природного газа. Морозостойкие материалы и токопроводящие жилы 5-го класса позволяют монтировать и эксплуатировать СКАБ-М в любых климатических условиях, в том числе в Арктических широтах.

ПАО «Лукойл» российская нефтяная компания является одним из партнеров кабельного завода «Спецкабель».

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Источник: Кабельный завод "Спецкабель"

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