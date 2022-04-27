Для специалистов ЛУКОЙЛ была проведена ознакомительная экскурсия. Сотрудники российской нефтяной компании посмотрели, как производится продукция завода «Спецкабель» для различных промышленных сфер, в особенности – кабели для нефтегазовой отрасли. Представители компании оценили масштабы и технологии производства.

После экскурсии последовала деловая программа – партнеры поговорили о преимуществах кабелей завода «Спецкабель» для нефтегазовой отрасли:

Сотрудники «Спецкабеля» подробно ответили на вопросы делегации по выбору, монтажу и эксплуатации кабельной продукции. Большой интерес вызвали силовые кабели СКАБ-М для присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств. Благодаря повышенной механической защите такие кабели применяются на объектах нефтяной промышленности, на нефтехимических предприятиях, в сфере добычи нефти и природного газа. Морозостойкие материалы и токопроводящие жилы 5-го класса позволяют монтировать и эксплуатировать СКАБ-М в любых климатических условиях, в том числе в Арктических широтах.

ПАО «Лукойл» российская нефтяная компания является одним из партнеров кабельного завода «Спецкабель».