Предприятия Группы РусГидро обеспечили надежное энергоснабжение потребителей в осенне-зимний период 2021-2022 гг. Об этом доложил заместитель Генерального директора – главный инженер компании в ходе состоявшегося сегодня Всероссийского совещания по итогам прохождения субъектами электроэнергетики ОЗП 2021-2022 гг. под председательством Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Выработка электроэнергии электростанциями Группы РусГидро в прошедший отопительный сезон составила 57,6 млрд кВт·ч. При этом тепловые электростанции РусГидро на Дальнем Востоке выработали 15,1 млрд кВт·ч, что выше значений предыдущего аналогичного периода на 8,6%. В целом в Дальневосточном Федеральном округе зафиксирован рост энергопотребления на 4,6%. Отпуск тепла составил 20,4 млн Гкал, что меньше значений прошлого года на 3,8% в связи с более теплой зимой.

Благодаря своевременному и качественному выполнению ремонтной программы, а также программ технического перевооружения и реконструкции энергообъектов, произошло значительное снижение количества аварий на объектах РусГидро. Так, аварийность на гидроэлектростанциях снизилась на 25%, электрических сетях напряжением 110 кВ и выше – на 19%, напряжением 6-35 кВ – на 18%.

Вследствие реализации мероприятий, предусмотренных программой повышения надежности Нерюнгринской ГРЭС, в ОЗП 2021-2022 гг. сократилось количество аварий на этой системообразующей для Южной Якутии электростанции. Здесь успешно реализуется программа модернизации трех существующих энергоблоков. В течение ближайших лет в работы по повышению надежности электростанции будет вложено более 5 млрд рублей. Это позволит снять существующие ограничения на выдачу мощности станции в объеме до 90 МВт и увеличить выработку электроэнергии почти на 600 млн кВт·ч в год.

Как было отмечено в ходе совещания, основной проблемой прошедшего отопительного периода стали сложности с обеспечением электростанций Дальнего Востока углем. В результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке российские угледобывающие компании в значительной степени переориентировали поставки угля на экспорт. На внутреннем рынке возник дефицит угля, что повлекло за собой значительное увеличение цен: в отдельных случаях в 3-4 раза, а также сложности с доставкой.

В связи с этим РусГидро выступило с предложением разработать механизм квотирования объемов поставок угля угледобывающими компаниями для нужд тепловой генерации ДФО по доступным ценам (равным ценам на топливо, учтенным в тарифных решениях на электро- и теплоэнергию на 2022 год). Такой механизм позволит нормализовать сроки и объемы поставок угля электростанциям в ДФО.