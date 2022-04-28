 
Модернизация

Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за первый квартал выросла на 27%

Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за первый квартал выросла на 27%

28 апреля 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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По итогам первого квартала 2022 года чистая прибыль ПАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности выросла на 27% до 17,2 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 16% до 27,4 млрд рублей.

Выручка Общества без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах за первый квартал 2022 года составила 39,9 млрд рублей, что на 11% выше показателя прошлого года. Рост обусловлен  ростом продаж мощности в рамках договоров о предоставлении мощности, а также увеличением общего полезного отпуска электроэнергии.

Стоимость активов компании по итогам первого квартала 2022 года увеличилась на 2,2 млрд рублей до 1 038,8 млрд рублей,  финансовый долг снизился на 15% и составил 97,7 млрд рублей. Долгосрочные заемные средства составляют более 50% от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал компании вырос на 2% до 844,5 млрд рублей.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports

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Источник: ПАО "РусГидро"

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