По итогам первого квартала 2022 года чистая прибыль ПАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчетности выросла на 27% до 17,2 млрд рублей, показатель EBITDA увеличился на 16% до 27,4 млрд рублей.

Выручка Общества без учета надбавки к цене на мощность в I и II ценовых зонах за первый квартал 2022 года составила 39,9 млрд рублей, что на 11% выше показателя прошлого года. Рост обусловлен ростом продаж мощности в рамках договоров о предоставлении мощности, а также увеличением общего полезного отпуска электроэнергии.

Стоимость активов компании по итогам первого квартала 2022 года увеличилась на 2,2 млрд рублей до 1 038,8 млрд рублей, финансовый долг снизился на 15% и составил 97,7 млрд рублей. Долгосрочные заемные средства составляют более 50% от общего кредитного портфеля.

Собственный капитал компании вырос на 2% до 844,5 млрд рублей.

Финансовая отчетность на сайте РусГидро: http://www.rushydro.ru/investors/reports