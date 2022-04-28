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Энергетики "Пермэнерго" и представители малого и среднего бизнеса обсудили вопросы взаимодействия

Энергетики Пермэнерго и представители малого и среднего бизнеса обсудили вопросы взаимодействия

28 апреля 2022, 11:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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В филиале «Россети Урал» - «Пермэнерго» состоялась встреча с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края. Встреча прошла в рамках проекта «ЗаМалыйБизнес», реализуемого  Пермским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Со стороны «Пермэнерго» в мероприятии приняли участие директор филиала Эдуард Илларионов, заместители  директора Вера Примакина, Александр Шагов, Николай Хаснуллин, руководителя блоков персонала и логистики и материально-технического обеспечения.

В ходе встречи руководство «Пермэнерго» рассказало представителям малого и среднего бизнеса о структуре электросетевой компании, о принципах формировании тарифа на передачу электроэнергии, о тенденциях развития распределительного электросетевого комплекса.

Особый интерес у представителей предпринимательского сообщества  вызвала тема участия в закупках товаров и услуг для нужд компании «Россети Урал».  Участники встречи получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Принято решение проводить такие встречи на регулярной основе. Одной из площадок для диалога предложена Пермская торгово-промышленная палата, в составе которой работает комитет по энергетике.

Необходимо отметить, что в компании «Россети Урал» действует программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства. Она устанавливает комплекс мер, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков.

Мероприятия программы предусматривают увеличение доли закупок заказчика у субъектов малого и среднего бизнеса в общем ежегодном объеме закупок компании, увеличение доли прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

Основная цель реализации программы партнёрства – расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам электросетевой инфраструктурной компании.

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Источник: Россети Урал

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