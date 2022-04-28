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Надёжные и энергоэффективные источники питания через Ethernet в соответствии с новым стандартом IEEE 802.3bt

Надёжные и энергоэффективные источники питания через Ethernet в соответствии с новым стандартом IEEE 802.3bt

28 апреля 2022, 09:00
Рубрика: Инновации
Метки: Infineon Technologies, Ethernet
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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В то время как технология электропитания по сети Ethernet (PoE) существует уже достаточно много лет, самый последний стандарт IEEE 802.3bt предусматривает увеличение максимальной мощности, которую можно передавать по кабелю Ethernet на основе витых пар.

Новый стандарт был ратифицирован в 2018 году и открывает двери для многих новых приложений PoE.

Питающие устройства или инжекторы (Power Sourcing Equipment - PSE), которые предназначены для подачи электропитания в сеть Ethernet, теперь обеспечивают мощность до 100 Вт с 8 различными классами мощности, в то время как устройства, запитываемые через Ethernet (Powered Device - PD), могут иметь мощность до 71 Вт, получаемую по 100-метровым кабелям Ethernet.

Среди прочего, внедрение этого нового стандарта PoE во многом зависит от возможности увеличения мощности на стороне питающих устройств (PSE) при сохранении того же форм-фактора.

Компания Infineon Technologies AG, немецкий производитель сложной электроники, крупный производитель микросхем для телекоммуникаций, обладает большим опытом в области разработки и изготовления источников питания и предлагает широкий ассортимент высоконадёжных и эффективных продуктов MOSFET для подачи электроэнергии в различных проектах с PoE.

  • Питающие устройства или инжекторы (PSE) — это любое оборудование, способное обеспечивать и подавать питание по кабелю Ethernet на основе витых пар, например, коммутаторы PoE, удлинители и инжекторы. Питающие устройства должны быть высоконадежными, чтобы предотвратить выход этих устройств из строя и обеспечить бесперебойную работу подключённого устройства, запитываемого через Ethernet (PD). В настоящее время после принятия стандарта IEEE 802.3bt (Type 3 и Type 4, PoE) существует девять возможных классов мощности для четырех классов источников PSE. Потребляемая мощность для коммутаторов PoE значительно возрастает, что потребует внесения изменений в конструкцию источника питания.
  • Запитываемые через Ethernet устройства (PD) включают устройства с питанием от PoE, такие как IP-телефоны, считыватели радиочастотных меток RFID, системы с радиоблоком для сотовой связи 5G, точки доступа Wi-Fi, тонкие клиенты (компьютерные терминалы с ограниченным программным обеспечением), IP-камеры, системы конференц-связи, системы общего оповещения или устройства управления доступом. Они должны быть энергоэффективными при увеличении плотности мощности и работать надёжным образом в полевых условиях даже в потенциально тяжёлых условиях в течение длительного времени.

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Источник: RusCable.Ru

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