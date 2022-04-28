В то время как технология электропитания по сети Ethernet (PoE) существует уже достаточно много лет, самый последний стандарт IEEE 802.3bt предусматривает увеличение максимальной мощности, которую можно передавать по кабелю Ethernet на основе витых пар.

Новый стандарт был ратифицирован в 2018 году и открывает двери для многих новых приложений PoE.

Питающие устройства или инжекторы (Power Sourcing Equipment - PSE), которые предназначены для подачи электропитания в сеть Ethernet, теперь обеспечивают мощность до 100 Вт с 8 различными классами мощности, в то время как устройства, запитываемые через Ethernet (Powered Device - PD), могут иметь мощность до 71 Вт, получаемую по 100-метровым кабелям Ethernet.

Среди прочего, внедрение этого нового стандарта PoE во многом зависит от возможности увеличения мощности на стороне питающих устройств (PSE) при сохранении того же форм-фактора.

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