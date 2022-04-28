Цифровые проекты «ФосАгро», «Сибантрацита», «Норникеля», ЕВРАЗа, «Красцветмета», УГМК, СУЭКа, «Солнцевского угольного разреза», БЕЛАЗа и Санкт-Петербургского горного университета стали победителями конкурса «Горная индустрия 4.0», который проводит MiningWorld Russia (MWR) в партнерстве с ГК «Цифра». Церемония награждения состоялась 27 апреля 2022 года в Москве в рамках Международной выставки машин и оборудования для горной промышленности MWR2022.

С 2021 года MWR и «Цифра» отмечают наградами проекты цифровизации горной отрасли, показавшие наибольшую экономическую эффективность и поспособствовавшие решению острых проблем индустрии. Победителей конкурса в шести основных номинациях определило независимое жюри, состоящее из 18 экспертов в области горного дела и цифровизации производственных процессов. Главный критерий оценки — подтвержденные результаты реализованных решений. Дополнительно партнер конкурса — компания «Цифра» — выбрал победителей в специальных номинациях и обладателя гран-при.

В этом году на конкурс поступило 55 заявок из 18 субъектов Российской Федерации, а также заявки из Белоруссии и Казахстана. В результате было выбрано 14 проектов-победителей в сумме по основным и специальным номинациям.

Лидерами по количеству отмеченных проектов стали ЕВРАЗ и «Норникель» — они получили по три победных статуэтки — стилизованные жеоды с кристаллами висмута. Обе компании, в частности, были награждены за достижения в области повышения эффективности и безопасности подземных горных работ: «Норникель» взял приз в номинации «Цифровизация подземных горных работ» за внедрение системы автономного и дистанционного управления СДО рудника «Скалистый» и за систему оперативного планирования горных работ в рамках Норильского дивизиона, а ЕВРАЗ — в номинации «Промышленная безопасность и охрана труда» за комплекс инициатив по повышению производительности и безопасности труда в шахте «Распадская» в рамках проекта «Шахта GO», включающего внедрение аналитической системы передвижения персонала под землей.

В номинации «Цифровизация открытых горных работ» награды достались «Сибантрациту» (ООО «Разрез Восточный») и УГМК (УК «Кузбассразрезуголь»), а за цифровизацию обогатительного передела были награждены проекты АО «Апатит» (ГК «ФосАгро») и Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ). Спецприз «За повышение операционной эффективности» получил «Солнцевский угольный разрез» за проект внедрения платформы ZIIoT, а гран-при ушел «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) за общую эффективность стратегии цифровой трансформации.

Статуэтки за вклад в развитие человеческого капитала забрали «Норникель», за формирование среды управления проектами по методологии Agile, и БЕЛАЗ в партнерстве с Санкт-Петербургским горным университетом, за комплекс лабораторий интеллектуального горного производства для подготовки студентов горных специальностей к работе в условиях Индустрии 4.0. Проект развития лабораторий развивает и ГК «Цифра», предоставляя необходимое ПО и оборудование, а также участвуя в разработке программ обучения.

В премьерной номинации этого года, учрежденной совместно с некоммерческой организацией Women in Mining Russia, — «Женщина в цифровизации ГМК» — победителями стали Анастасия Остапенко, заместитель главного инженера обогатительной фабрики «Распадская» ЕВРАЗа, и Елена Дробина, директор УК «Кузбассразрезуголь». Анастасия Остапенко была отмечена за проект повышения производительности третьей секции на АО «ОФ «Распадская» за счет внедрения новых технологий, а Елена Дробина — за стратегический подход к развитию предприятия и выдающиеся результаты реализованных цифровых проектов.

«В основе статуэтки победителей конкурса «Горная индустрия 4.0» — жеоды с кристаллами висмута. Жеод —геологическое образование, встречающееся повсеместно при разработке недр, а кристаллы висмута неповторимы: каждый из них имеет уникальную природную форму и символизирует сложность и уникальность реализованных на производстве цифровых инициатив. Нам отрадно отметить, что в этом году мы увидели много уникальных проектов цифровизации в каждой номинации. При этом был сделан не только количественный, но и качественный скачок — цифровые инициативы приобретают более прочную экономическую основу и реализуются в созвучии со стратегиями цифровой трансформации в рамках целых холдингов», — отметил управляющий директор ГК «Цифра» Павел Растопшин.

«В этом году появилось много небольших проектов, которые показывают заинтересованность даже небольших компаний в развитии цифровых технологий. Проекты действительно хорошо продуманы и действительно решают те задачи, которые актуальны сегодня для горнодобывающей отрасли», — отметил на церемонии награждения Василий Ческидов, к.т.н., доцент кафедры геологии и маркшейдерского дела НИТУ МИСиС.

Больше о цифровых проектах, представленных на конкурс «Горная индустрия 4.0», можно узнать на официальном сайте выставки MiningWorld Russia: https://digitalmining.ru/nominanty-2022

О компании «Цифра»

Группа компаний «Цифра» - разработчик программных продуктов для повышения операционной эффективности основных производственных процессов. Компания является лидером российского рынка технологий для цифровизации промышленности с использованием интернета вещей, машинного обучения и искусственного интеллекта и перспективным партнёром в области цифровой трансформации на международном уровне.

«Цифра» обладает богатым опытом разработки информационных систем и реализации сложных комплексных решений для различных задач горнодобывающей, нефтегазовой, химической отраслей промышленности, а также для роботизированного промышленного транспорта.

Продуктовый портфель компании включает свыше 20 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленной автоматизации и инжиниринга, Big Data и машинного обучения, разработки IIoT- и AI-решений для тяжелой промышленности.

Компанией реализовано более чем 500 проектов в 20 странах мира в интересах заказчиков – предприятий горнодобывающей промышленности, металлургической отрасли, заводов по производству тяжелой карьерной техники.

Достижения компании отмечены и подтверждены официальными статусами от ключевых мировых и отечественных производителей и разработчиков, а также профессиональных международных организаций и объединений. «Цифра» признана Европейской компанией года по решениям мониторинга машинных данных на основе AI для процессных отраслей (Frost & Sullivan Report). Продукты компании на базе искусственного интеллекта неоднократно входили в ТОП-10 по версии IOT Solutions World Congress. За выдающиеся достижения в области развития интернета вещей в России и активное продвижение решений IoT компания дважды была удостоена звания «IOT компания года». Компания входит в состав Консорциума промышленного интернета вещей The Industry IoT Consortium (IIC).

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