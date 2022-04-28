Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех и Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук приступили к исследованиям, которые позволят расширить области применения ферритовых материалов. В частности, для создания новых классов радиоэлектронной и телекоммуникационной аппаратуры с высоким уровнем надежности и защиты от внешних воздействий.

Соответствующее соглашение подписали генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» холдинга «Росэлектроника» Максим Каваев и директор Института электрофизики Уральского отделения РАН Станислав Чайковский.

Сотрудничество предусматривает проведение научно-исследовательской работы и создание макета установки сверхкоротких импульсов напряжения с ферритовыми элементами. Решение позволит изучить возможность создания защищенных систем связи без необходимости применения шифрования благодаря гарантированной физической защите от несанкционированной пеленгации и перехвата, а также для обеспечения высоконадежной радиосвязи. Кроме этого, установка сможет использоваться для проведения медицинских исследований в рентгенологии и в СВЧ-генераторах для измерения электродинамических и кристаллографических характеристик объектов.

«Прямое взаимодействие фундаментальной науки с реальным сектором экономики принципиально необходимо для создания новых прорывных технологий. Поэтому мы рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с нашим новым партнером – НИИ «Феррит-Домен». С практической точки зрения системы с использованием ферритов просты в исполнении, при этом они способны обеспечивать стабильность и высокую частоту следования импульсов, что позволяет увеличить ресурс работы аппаратуры», – сказал директор Института электрофизики Уральского отделения РАН Станислав Чайковский.

В соответствии с соглашением НИИ «Феррит-Домен» стал индустриальным партнером Института электрофизики Уральского отделения РАН.

«Результатом нашего сотрудничества станет создание принципиально новых классов аппаратуры для радиолокации, радиосвязи, кристаллографического анализа, а также научных исследований. В сложившихся экономических условиях наша совместная работа с Институтом электрофизики является крайне актуальной и нацеленной на рост научно-технического, инновационного и производственного потенциала российской науки и производства», – отметил генеральный директор НИИ «Феррит-Домен» Максим Каваев.

НИИ «Феррит-Домен» является ведущим предприятием по разработке и производству микроволновых материалов, ферритовых СВЧ-приборов для космоса и исследований в области физики высоких энергий, а также систем связи, радиолокации и беспроводных телекоммуникационных систем.