RusCable Live - Шаг на пути к независимости. Эфир 29.04.2022

Крайняя неделя апреля прошла под знаменем премьер и громких событий в отрасли.

В нашем пятничном эфире обсудим свежие материалы на нашем портале: первый эпизод “ОКЛ подкаста”, премьеру четвертого выпуска проекта “По следам "Герды, посвященного автомастерской ретро-автомобилей и ГЕРДАКАР.

Кроме того, мы заглянули на выставку Связь 2022, расскажем и покажем как там все прошло и что нас удивило. Помимо выставки мы посетили Москабельмет, где прошло мероприятие и экскурсия от генерального директора ГК Павла Морякова.

Осветим подписанное соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией “Электрокабель” и “Роскачество”, и расскажем главное из интервью Романа Васильева - генерального директора завода “Электропровод” для канала 360.

Не пропустите подведение итогов конкурса от “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”: выиграйте 100 м кабеля EXPERt class! У вас будет возможность принять участие в конкурсе ДО оглашения результатов: для этого достаточно отправить нам донат сюда свыше 300 рублей и вы станете одним из претендентов на приз! Да прибудет с вами удача!

В рубрике "Инспекция по соц.сетям" пробежимся по аккаунтам компаний, отметим интересное и увлекательное. Посмотрим на изменение рейтинга доверия в RusCable Trust Level.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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