Новая система уличного освещения интегрирована в действующие системы управления умным городом.

В городе-курорте Железноводске завершена замена уличного освещения: за три месяца в рамках энергосервисного контракта компания «Световые Технологии ЭСКО» установила 6849 светодиодных светильников, в том числе 1752 парковых, модернизировали 124 шкафа управления наружным освещением, внедрили автоматизированные системы АСУНО и АСКУЭ для учета и управления освещением. При этом 680 светильников были добавлены в уже существующую сеть интернета вещей, действующую на основе протокола беспроводной связи LoRaWAN, и получили функционал полампового контроля и диммирования. За ходом работ жители города могли следить по электронной карте, регулярно обновляемой на сайте администрации.

Отличительной особенностью проекта стала интеграция новой системы освещения в уже существующий функционал «умного города». В Железноводске давно действуют различные цифровые приложения, системы управления энергопотреблением, умные остановки и другие технологичные решения, делающие город удобным и для жизни, и для управления.

Обновленная система освещения – не исключение: компания нашла решение, позволяющее интегрировать интеллектуальное управление освещением в уже действующие системы умного города.

На финальном этапе работ, в присутствии представители заказчика – Управления городского хозяйства администрации города, были проведены комиссионные замеры освещенности улиц. Результаты показали превышение нормы освещенности в среднем в 1,5 раза, а это значит, что город Железноводск теперь не просто освещен: он по-настоящему светлый. При этом новая система освещения будет энергоэффективной: планируемая экономия потребляемой электроэнергии составит не менее 73%.

Важно, что город как заказчик не понес затрат из бюджета, все расходы по реализации энергосервисного контракта легли на исполнителе и будут возмещаться за счет достигаемой экономии.



