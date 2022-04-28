Прибор создан аспирантом кафедры электротехнологической и преобразовательной техники.

«Инмаг» позволит формовать материалы с помощью электромагнитной индукции. Процесс разработки современных малогабаритных изделий из тонких металлов, таких как экраны для печатных плат, требует деликатной и точной обработки заготовок. При формовке обычным пневматическим прессом детали рвутся или недостаточно дожимаются, что вызывает множество проблем на производстве и сказывается на конечной стоимости изделий. Сделать процесс формовки тонких металлов более эффективным, деликатным и дешевым за счет использования законов электромагнитной индукции как раз и призван данный проект.

В стенах университетской лаборатории была также создана первая в России установка точечной сварки батарей. Она способна быстро и безопасно собрать литий-ионные батареи в единый массив различных размеров, обладает высокой производительностью (несколько сотен соединений в минуту) и не перегревает аккумуляторы. Разработку можно масштабировать и использовать на больших рабочих областях для сборки аккумуляторных батарей любых конфигураций в промышленных объемах.