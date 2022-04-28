 
Модернизация

Роман Левченко проверил исполнение производственных программ "Россети Северный Кавказ" в КЧР

Сегодня состоялась рабочая поездка генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко в Карачаево-Черкесскую Республику, в ходе которой руководитель крупнейшей электросетевой компании СКФО проверил деятельность регионального филиала «Карачаево-Черкесскэнерго».

В производственном совещании под руководством Романа Левченко приняли участие его заместители Сергей Поляков, Аслан Докшукин и Константин Аликов, директор «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко, руководители всех структурных и районных подразделений филиала.

Глава компании в первую очередь проверил ход реализации комплексной Программы снижения потерь (ПСП) в регионе. Напомним, в числе мероприятий - замена ветхих сетей на самонесущий изолированный провод и установка интеллектуальной системы учета.

По итогам 1 квартала 2022 года потери в сетях филиала составили порядка 18,9%. В сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года энергопотери в республике удалось сократить более чем на 1%. Это стало возможным в том числе благодаря проведению ПСП.

 «Потери электроэнергии напрямую влияют на надежность энергоснабжения всего региона, поэтому их снижение остается одним из приоритетных направлений в работе энергетиков. «Карачаево-Черкесскэнерго» исторически в числе лучших филиалов компании, и в этом заслуга каждого работника компании. Нельзя допускать снижения положительной динамики производственных показателей по всем направлениям деятельности, включая и сокращение потерь энергоресурса», - отметил Роман Левченко.

На контроле у генерального директора также уровень расчетов потребителей за электроэнергию.

«Своевременные платежи за потребленный энергоресурс – основной источник финансирования ремонта и обслуживания объектов электросетевого хозяйства. Важно, чтобы потребители осознавали прямую взаимосвязь между своевременными расчетами за электроэнергию и надежностью энергоснабжения. Филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» работает в муниципалитетах, с сельскими жителями, которые не всегда имеют возможность посещения офисов обслуживания, в том числе для осуществления платежей. Чтобы взаимодействие потребителей-физлиц с энергокомпанией было максимально удобным, запущено мобильное приложение «Свет онлайн». Сотрудникам филиала необходимо максимально активно рекомендовать потребителям использовать этот дистанционный сервис», - подчеркнул глава «Россети Северный Кавказ».

Роман Левченко детально обсудил актуальные вопросы по каждому районному подразделению филиала, обозначил адресные поручения для их оперативного и качественного решения, озвучил направления, которые необходимо усилить для повышения надежности энергоснабжения региона.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
28.04.2022
"Россети Леэнерго" подключили к электрическим сетям крупный завод сварочных материалов в Петергофе
Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за первый квартал выросла на 27% 28.04.2022
Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за первый квартал выросла на 27%
В Железноводске завершена модернизация системы уличного освещения 28.04.2022
В Железноводске завершена модернизация системы уличного освещения
28.04.2022
"Россети Юг" обеспечили энергоснабжение "инновационной деревни" в Волгоградской области

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно