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"Россети Леэнерго" подключили к электрическим сетям крупный завод сварочных материалов в Петергофе

Россети Леэнерго подключили к электрическим сетям крупный завод сварочных материалов в Петергофе

28 апреля 2022, 17:44
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией производство сварочных электродов и проволоки в Петергофе. Электроснабжение объекта осуществляется по электрическим сетям 10 кВ от подстанции 110 кВ «Петродворец».

Объем присоединенной мощности составил 1 МВт.

Завод сварочных материалов «МАГМАВЭЛД» располагается на территории индустриального парка «Марьино» площадью порядка двух гектар. На производстве планируется создать около 90 рабочих мест.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по технологическому присоединению потребителей. На особом контроле находится электроснабжение ключевых объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений и жилых домов. Подать заявку на присоединение к сетям компании, не выходя из дома, можно с помощью клиентских онлайн-сервисов: через Личный кабинет «Россети Ленэнерго», а также на Портале-тп.рф.

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Источник: Россети Ленэнерго

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