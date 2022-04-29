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Энергоблок №1 Кольской включен в сеть после завершения планового ремонта

28 апреля 2022 года, в 12:22, после завершения планово-предупредительного ремонта, продолжавшегося 53,5 суток, энергоблок № 1 Кольской АЭС включен в сеть. В соответствии с графиком на нём был осуществлён плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

«Во время ремонта 1-го энергоблока произведены обширные работы по модернизации генераторов собственного расхода и общеблочного щита постоянного тока. Все работы выполнены качественно и в срок», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время (по состоянию на 29 апреля) нагрузка атомной станции в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1200 МВт, в работе находятся все энергоблоки. Сегодня Кольская АЭС надежно обеспечивает электроэнергией более половины потребителей Мурманской области, среди которых крупнейшие горно-металлургические и горно-химические предприятия, а также большинство муниципалитетов региона.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской АЭС соответствует значениям естественного природного фона.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"

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