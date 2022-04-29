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Терминал внутренних авиалиний построят в аэропорту Байкал

Терминал внутренних авиалиний построят в аэропорту Байкал

29 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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В Улан-Удэ на территории Международного аэропорта Байкал пройдет строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Проектируемый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет расположен рядом с действующим зданием аэропорта Улан-Удэ. Он находится в 10 км от столицы Бурятии и в 75 км от озера Байкал. Взлетно-посадочная полоса длиной 3400 м позволяет принимать в аэропорту любые типы российских и международных воздушных судов.

Создаваемая инфраструктура для обслуживания рейсов внутренних воздушных линий (ВВЛ) рассчитана на увеличение перевозок до 683 тыс. человек к 2032 году. Пропускная способность нового аэровокзала составит 400 пассажиров в час. По окончании его строительства действующий терминал аэропорта Байкал будет принимать пассажиров международных рейсов. Со стороны летного поля к новому зданию пассажирского терминала будут устроены стационарные переходы к телетрапам.

«Строительство нового аэровокзала открывает большие возможности для аэропорта Улан-Удэ, пока не самого большого в ряду федеральных авиаузлов. Современная пассажирская инфраструктура и выгодное расположение аэропорта – в непосредственной близости от озера Байкал – будут способствовать привлечению дополнительных потоков туристов и тем самым ускорят социально-экономическое развитие региона в целом», – отметила Лариса Бондарь, главный эксперт проекта Службы главных экспертов проекта Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России.

Модернизация и возведение дополнительных объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту Байкал предусмотрены в рамках отдельного проекта.

Генеральная проектная организация – ООО «Ассманн Бератен + Планен».

Фото: Международный аэропорт Байкал

 

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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