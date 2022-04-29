В Татарстане создадут авиационный кластер на базе ОЭЗ "Алабуга"

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провели рабочую встречу в Москве. Стороны обсудили развитие промышленной инфраструктуры и авиастроения в регионе.

Денис Мантуров отметил стабильные показатели индекса промышленного производства Республики. Так, за период январь-декабрь 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года индекс промпроизводства Татарстана составил 108,5%.

Основной темой встречи стало развитие промышленной инфраструктуры региона. Денис Мантуров отметил, что во время рабочей поездки в Узбекистан посетил индустриальный парк CHIRCHIQ с участием управляющей компании российского индустриального парка «Технополис «Химград». Он сказал, что в основу создания объекта лег обширный опыт и компетенции команды «Химград», которая внесла значительный вклад в развитие химической отрасли Татарстана и России в целом. Сейчас к индустриальному парку проявляют интерес потенциальные резиденты из других регионов Российской Федерации.

В ходе совещания был затронут вопрос развития индустриального парка на базе ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан. Рустам Минниханов отметил, что регионом планируется реализация проектов по импортозамещению в сфере композитов, автокомпонентов, переработки полимеров, нержавеющей стали и горячепрессованных труб, меланина. Напомним, что в ноябре 2021 года в «Алабуге» открылся уникальный завод по производству сырья для углеволокна (ПАН-прекурсор) компании UMATEX, продукция которого используется в производстве авиалайнера МС-21. Проект реализован в том числе благодаря софинансированию затрат Республики Татарстан по созданию промышленной инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» в рамках федеральной меры поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков (Постановление Правительства РФ №1119).

Также разрабатывается проект по подготовке 5 тыс. специалистов в год в сфере мехатроники, химии и автоматизированных систем управления.

Республика Татарстан входит в число регионов с наиболее развитой промышленной инфраструктурой. Индустриальный парк в ОЭЗ «Алабуга», созданный при поддержке Минпромторга России, предлагает резидентам полностью готовые производственные площади, что позволяет в 2-3 раза сократить сроки размещения производства. Мы продолжим поддерживать этот проект с учетом изменений в постановление № 1119, в соответствии с которыми регионы имеют право продлить сроки возмещения затрат на срок до 10 лет,

- заверил Денис Мантуров.

Реализация этих проектов позволит достичь к 2026 году привлечение инвестиций субъекта порядка 67 млрд рублей, а частных инвестиций ‒ 250 млрд рублей. По нашей оценке, выручка резидентов может составить 220 млрд рублей. Также проект позволит создать порядка 15 тысяч рабочих мест,

- отметил глава Республики.

Напомним, что в период с 2018 по 2022 годы Республике Татарстан предоставлена субсидия на создание инфраструктуры индустриального парка «Алабуга» в размере 8,7 млрд рублей. Также на эти цели планируется выделить еще 660 млн рублей до конца текущего года.

Немаловажным стал вопрос размещения производства авиационных компонентов в индустриальных парках республики.

Мы рассматриваем вопрос создания авиационного кластера в городе Казань в рамках реализации планов импортозамещения. Якорным резидентом может выступить проект механообрабатывающего центра «Объединенная авиастроительная корпорация» мощностью 1 млн изделий в год. Реализация этого проекта позволит заместить импорт комплектующих для авиационной отрасли,

- предложил Рустам Минниханов.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина корпорацией «Ростех» организована работа по подготовке комплекса инвестпроектов, которые направлены на обеспечение производства авиационной техники по всей цепочке кооперации. Мы готовы поддержать ваш проект в составе этого комплекса,

- прокомментировал глава Минпромторга России.

Помимо этого, Министр отметил, что в случае создания индустриального парка для производства авиационных компонентов, затраты Республики Татарстан также могут быть возмещены в рамках механизма на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

В завершение встречи Рустам Минниханов поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Татарстана со стороны Минпромторга России.