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Передовые решения для управления и автоматизации в новых условиях: 25 мая состоится конференция "ПТА - Санкт-Петербург 2022"

Передовые решения для управления и автоматизации в новых условиях: 25 мая состоится конференция ПТА - Санкт-Петербург 2022

5 мая 2022, 17:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ ПТА, ПТА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2022
Источник: ООО "ЭКСПОТРОНИКА"

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25 мая 2022 г. для специалистов в области автоматизации раскроет двери XIII Специализированная конференция «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА - Санкт-Петербург 2022». Место проведения: г. Санкт-Петербург, Отель «Holiday Inn St. Petersburg - Moskovskye Vorota», Московский пр. 97А. Организатор: Компания «ЭКСПОТРОНИКА». Сайт: http://www.pta-expo.ru/spb/.

В этом году мероприятие пройдет на новой площадке в расширенном формате. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов. 

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Тематические разделы конференции «ПТА – Санкт-Петербург 2022» охватят наиболее актуальные направления:

  • Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения.
  • Развитие промышленной автоматизации в концепции Industry 4.0.
  • Искусственный интеллект, машинное обучение и внедрение роботизированных технологий.
  • Промышленный интернет вещей, облачные технологии и большие данные для решения задач управления производством.
  • Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.
  • Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.
  • Информационная безопасность на промышленных объектах.

В программе конференции слушателей ждут выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как RITTAL, #CloudMTS, CONTEG, МегаФон, Advantech, Unitronics (Израиль), Innodisk, BioSmart, PFORT, Fastwel, ОСАТЕК, ЭМИКОН, ПРОСОФТ, Инженерная компания «555», Крейт и других.

Так, в рамках конференции представитель компании #CloudMTS представит презентацию на тему: «Как получить ИТ-ресурсы в новых условиях и не потерять контроль за данными». Эксперт расскажет об изменениях и сложностях в модернизации ИТ-инфраструктуры, с которыми столкнулись компании в 2022 г. и как облачный провайдер #CloudMTS помогает с ними справляться. Речь пойдет о решениях по предоставлению SAP-хостинга, предоставлению выделенных вычислительных мощностей в рамках реализованных сегментов облака. Спикер поделится кейсами и преимуществами озвученных решений.

В докладе Fastwel будут представлены новые модели процессорных модулей, рассмотрены их преимущества и особенности, приведены примеры проектов в рамках программы импортозамещения. Вторая часть доклада будет посвящена семейству модульных ПЛК Fastwel I/O, разработанных специально для жестких условий эксплуатации, и заказным разработкам. Модульный ПЛК Fastwel I/O для ответственных применений хорошо знаком отечественным специалистам в области АСУ ТП. Сегодня под управлением этого контроллера работают сотни объектов на предприятиях нефтегазовой отрасли, в промышленности, на транспорте – везде, где к ПЛК предъявляются высокие требования к надежности и отказоустойчивости управляющих систем. Доклад будет посвящен новому процессорному модулю CPM723, работающему под управлением CoDeSys v.3, а также развитию линейки модульных контроллеров – Fastwel I/O-2.

Важной частью мероприятия станет презентация компании «ЭМИКОН», в рамках которой будут представлены функциональные возможности, особенности и преимущества двух основных серий контроллеров АО «ЭМИКОН» – DCS-2000 и МКСО. Контроллеры серии DCS-2000 предназначены для построения распределенных и централизованных систем автоматизации, выпускаются в трех различных конструктивных исполнениях, широко используются в различных отраслях промышленности и обладают высокой производительностью и надежностью. Многофункциональные контроллеры связи с объектом (МКСО) предназначены для работы в качестве устройств связи с объектом (УСО) в распределённых или локальных системах автоматизации, включая объекты с наличием взрывоопасных зон. Благодаря своей особой архитектуре построения, они позволяют существенно упростить, ускорить и удешевить разработку и изготовление СА.

Ведущий мировой производитель распределительных шкафов и корпусов, систем питания и распределения – компания Rittal - сделает обзор основных решений, а также покажет примеры реализованных проектов на базе корпусов Rittal и крейтов для электроники Heitec. На производстве автомобилей, на электростанциях, в металлургии или судостроении – возможности применения решений Rittal отличаются разнообразием. Системы распределительных шкафов Rittal конфигурируются просто и быстро. Из одной модульной системы создаются решения, которые точно соответствуют требованиям заказчика.

Участник из Израиля – компания Unitronics – представит в рамках конференции передовые решения для управления и автоматизации. Более 20 лет контроллеры Unitronics используются в России и СНГ. Unitronics предлагает решения, начиная от микро-PLC + HMI для управления простым оборудованием до высокопроизводительных многофункциональных контроллеров с богатым ассортиментом встроенных и удаленных модулей ввода/вывода и различными вариантами коммуникаций, в том числе с поддержкой стратегии «Индустрия 4.0». В рамках конференции акцент будет сделан на едином интегрированном решении PLC и НMI для управления и автоматизации, которое применяется в различных отраслях промышленности.

В рамках презентации Innodisk будут представлены возможности компании по разработке и производству надежных накопителей данных и сопутствующей периферии, а также рассмотрены планы производства твердотельных накопителей с использованием новейших технологий.

Особое внимание будет уделено уникальным решениям, позволяющим интегрировать изделия Innodisk в облачные сервисы и также продукции от дочерних компаний корпорации. В рамках экспозиции будут представлены серии накопителей Innorobust для ответственных применений, InnoAGE и InnoOSR для систем AI и IIoT, сертифицированные решения для транспорта, видеонаблюдения и прочее.

В ходе доклада BioSmart будет рассказано о двух новинках – лицевом терминале QUASAR и бесконтактном сканере рисунка вен ладони PALMJET. Так же будет рассмотрено обновленное программное обеспечение BioSmart Studio v6 с новой схемой лицензирования. Также в рамках демонстрационной зоны будет представлен инновационный терминал для биометрической идентификации по геометрии лица в СКУД и системах учета рабочего времени. Терминал оснащен тремя камерами высокого разрешения: цветной камерой с разрешением 5 Мп, инфракрасной камерой с разрешением 1 Мп, камерой глубины. Такое сочетание высоких характеристик оптики позволяет захватывать и распознавать лица в условиях низкой освещенности или сильной засветки от солнца.

В рамках доклада PFORT будет представлен обзор типовых биометрических решений и технологий PFORT для промышленных предприятий, с помощью которых можно решать такие задачи, как снижение затрат за счет автоматизации ряда бизнес-процессов; уменьшение потерь за счет снижения рисков влияния человеческого фактора; повышение эффективности производственного процесса за счет оптимизирования процесса организации труда и персонального контроля; повышение производительности труда и защита ресурсов компании от несанкционированного доступа.

Эксперт компании Advantech представит COM-модули в формате COM Express. Это наиболее популярный формат для процессоров на архитектуре х-86, таких как Atom, Core I, XEON и серию многоцелевых одноплатных компьютеров MIO формата MI/O-Compact  2,5/3.5” с интеллектуальными функциями управления для различных рынков и областей применения.

Представитель компании «ОСАТЕК» расскажет о новых решениях для автоматизации, построенных на базе современной шины CompactPCI Serial и технологии Ethernet, и как осуществить переход на новые решения максимально безболезненно.

В рамках мероприятия свои новейшие разработки и решения представят также и другие ведущие игроки отрасли.

Во время кофе-брейков у слушателей будет возможность ознакомиться с новинками компаний в демонстрационной зоне и напрямую пообщаться с экспертами. Приятным завершением мероприятия станет розыгрыш ценных призов, предоставленных участниками и спонсорами конференции.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов машиностроительных, химических и нефтехимических, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА – Санкт-Петербург 2022», которая состоится 25 мая 2022 года в Отеле «Holiday Inn St. Petersburg - Moskovskye Vorota» по адресу Московский пр. 97А.

Календарь всех конференций «ПТА»

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Колосова Надежда

Тел: +7(495) 234-22-10

E-mail: kolosova@expotronica.ru

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Источник: ООО "ЭКСПОТРОНИКА"

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