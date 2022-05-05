 
Инвестиции (проекты)

Резидент ОЭЗ "Грозный" планирует запустить производство электродвигателей и выключателей

Резидент ОЭЗ Грозный планирует запустить производство электродвигателей и выключателей

5 мая 2022, 16:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ ГРОЗНЫЙ, ЧЕЧНЯ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
301

Производство электродвигателей и генераторных вакуумных выключателей высокого напряжения планируют запустить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный". Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

"Общая стоимость проекта составляет - 0,76 млрд рублей с количеством планируемых к созданию рабочих мест на 50 человек. Плановый срок окупаемости проекта составляет около 5 лет. Целью проекта является строительство завода по производству электродвигателей и генераторных вакуумных выключателей высокого напряжения, являющихся важнейшим оборудованием распределительных сетей", - сказал глава министерства.

Шаптукаев отметил, что генераторные вакуумные выключатели благодаря своей конструкции и высокой производительности идеально подходят как для модернизации существующих электростанций, так и для оснащения новых.

"Целевым рынком продукции проекта являются генерирующие и распределительные объекты электрической системы РФ. В первом квартале 2024 года планируется выпуск четырех единиц продукции с последующим увеличением до девяти единиц продукции в квартал. С 2025 года выпуск генераторных вакуумных выключателей в сборе составит 36 единиц продукции в год", - сказал глава ведомства.

По его словам, проект уже одобрен экспертным советом ОЭЗ ППТ "Грозный". "В условиях введения санкций в отношении РФ проект является актуальным и имеет большое значение для социально-экономического развития Чеченской Республики", - считает министр.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Планируется, что ОЭЗ станет одной из основных точек роста экономики и промышленного потенциала Чеченской Республики.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Анапе планируют построить гостиницу на 800 мест 06.05.2022
В Анапе планируют построить гостиницу на 800 мест
Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод в Сочи 06.05.2022
Правительство утвердило строительство трассы из Кавминвод в Сочи
В якутском Вилюйске 6 км трассы А-331 05.05.2022
В якутском Вилюйске 6 км трассы А-331 "Вилюй" приведут к нормативам
Власти Ленобласти зарезервировали земли для строительства станции метро 05.05.2022
Власти Ленобласти зарезервировали земли для строительства станции метро "Кудрово"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно