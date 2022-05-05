Производство электродвигателей и генераторных вакуумных выключателей высокого напряжения планируют запустить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный". Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

"Общая стоимость проекта составляет - 0,76 млрд рублей с количеством планируемых к созданию рабочих мест на 50 человек. Плановый срок окупаемости проекта составляет около 5 лет. Целью проекта является строительство завода по производству электродвигателей и генераторных вакуумных выключателей высокого напряжения, являющихся важнейшим оборудованием распределительных сетей", - сказал глава министерства.

Шаптукаев отметил, что генераторные вакуумные выключатели благодаря своей конструкции и высокой производительности идеально подходят как для модернизации существующих электростанций, так и для оснащения новых.

"Целевым рынком продукции проекта являются генерирующие и распределительные объекты электрической системы РФ. В первом квартале 2024 года планируется выпуск четырех единиц продукции с последующим увеличением до девяти единиц продукции в квартал. С 2025 года выпуск генераторных вакуумных выключателей в сборе составит 36 единиц продукции в год", - сказал глава ведомства.

По его словам, проект уже одобрен экспертным советом ОЭЗ ППТ "Грозный". "В условиях введения санкций в отношении РФ проект является актуальным и имеет большое значение для социально-экономического развития Чеченской Республики", - считает министр.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Планируется, что ОЭЗ станет одной из основных точек роста экономики и промышленного потенциала Чеченской Республики.