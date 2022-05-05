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"Россети Юг" в 1 квартале 2022 года увеличили полезный отпуск электроэнергии в Калмыкии на 11,8%

Россети Юг в 1 квартале 2022 года увеличили полезный отпуск электроэнергии в Калмыкии на 11,8%

5 мая 2022, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В январе-марте 2022 года компания «Россети Юг» увеличила объем полезного отпуска электроэнергии потребителям Калмыкии на 11,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 172,1 млн кВт*ч.

Основным фактором, повлиявшим на изменение показателя, является увеличение на 26,1 % электропотребления предприятий по транспортировке нефти и газа, в числе которых крупнейшее в республике АО «КТК-Р». Полезный отпуск этой категории потребителей составил 82,5 млн кВт*ч.
Кроме того, на 5 % (до 23,7 млн кВт*ч) увеличили энергозатраты непромышленные потребители.

Напомним, в первом квартале текущего года общий объем полезного отпуска электроэнергии в сеть в регионах присутствия компании «Россети Юг» составил 6,4 млрд кВт*ч.

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Источник: Россети Юг

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