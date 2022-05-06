Модернизацию уличного освещения Архангельска планируется провести в рамках арктической концессии и завершить в 2025 году, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Архангельской области.

"Модернизацию уличного освещения столицы Поморья планируется провести в рамках арктической концессии, - указано в сообщении. - Проект планируется осуществить к 2025 году. Ориентировочно расходы на реализацию составят 1,9 млрд рублей".

В настоящее время улицы Архангельска в основном освещают натриевые светильники, они не обеспечивают удовлетворительный уровень освещенности. Линии наружного освещения изношены на 70%, а на части улиц освещение отсутствует полностью.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию сетей освещения общей протяженностью 240 км, замену 12 тыс. устаревших светильников на современные светодиодные. Предполагается установить четыре тысячи дополнительных светильников и опор, заменить голые токоведущие провода на изолированные, чтобы минимизировать аварийные отключения. Ежегодная экономия, по предварительным подсчетам, составит порядка 15 млн рублей.

"Мы формируем пакет документов для участия Архангельской области в программе арктической концессии, - приводит пресс-служба слова министра ТЭК и ЖКХ региона Дмитрия Поташева. - Эффектом от реализации проекта станет не только 100% освещение города, но и существенная экономия электроэнергии".

"Дальневосточная и Арктическая концессия" - инструмент федеральной поддержки создания объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, реализуемый при содействии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Главная особенность механизма - возможность компенсации инвестору затрат на создание инфраструктуры в объеме до 100% от ее стоимости.