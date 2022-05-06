Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» применяют специальную технологию производства ремонтных работ в действующих электроустановках без отключения электроэнергии у потребителей. Специалисты энергокомпании освоили и успешно внедрили новый вид работ в Сосновском районе Челябинской области преимущественно на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ с изолированным проводом.

Современная технология использовалась, в том числе, в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения новых клиентов к электрическим сетям в п. Красное поле, д. Ключи, Малиновка, Осиновка с общим количеством населения около 2500 человек; в настоящее время бригада Центральных электрических сетей работает в поселке Полетаево Сосновского района.

Обычно ремонтные и иные работы на ЛЭП проводятся с отключением электроустановок, данная технология позволяет проводить работы на электросетевом комплексе, не ограничивая подачу напряжения и не доставляя дискомфорта потребителям, которые продолжают получать электроэнергию в полном объеме, что особенно важно для социально значимых объектов – насосных станций, больниц, школ, детских садов – и для предприятий с непрерывным циклом производства. К тому же такой метод наиболее безопасен, т.к. значительно снижает риск получения электротравмы, существенно сокращаются сроки выполнения работ, энергетикам не приходится тратить время на отключение оборудования, заземление, подготовку рабочего места; снижаются и операционные затраты электросетевой компании.

Внедрение в производственную деятельность технологии работы под напряжением в распределительных сетях филиала «Челябэнерго» началось в 2021 году. Две бригады Центральных и Челябинских городских электросетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» прошли обучение, линейный персонал готов к проведению работ в сетях до 1000 вольт, бригады укомплектованы необходимыми средствами защиты, инструментом и приспособлениями.

В 2022 году обучение по программе «Работы под напряжением на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 В» пройдет персонал каждого из пяти производственных отделений филиала «Челябэнерго»: Златоустовских, Магнитогорских, Троицких, Центральных и Челябинских городских электросетей. Для персонала бригад, прошедших обучение и имеющих опыт выполнения работ под напряжением до 1000 В, планируется переподготовка для выполнения работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи 6 -10 кВ.

Освоение технологии работы под напряжением – это одна из важнейших задач повышения эффективности производственной деятельности на 2022 и последующие годы в контуре ответственности компаний Группы «Россети». Проведение работ на электросетевом комплексе без длительного обесточивания потребителей способствует повышению качества электроснабжения и снижению количества жалоб на качество предоставляемых компанией услуг.