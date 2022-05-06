Строители Восточного обхода Новосибирска наращивают темпы работ

На участках I этапа устраивают слои дорожной одежды из пескоцемента и щебеночно-песчаной смеси. Уже к концу мая планируется приступить к устройству цементобетонного покрытия.

Основной объем работ сейчас сконцентрирован на 14-м км, в месте будущей транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-Р. Там строители приступили к устройству слоев из пескоцемента на подходах к путепроводу, продолжают бетонирование переходных плит тротуарной части и устройство водопропускных труб. В планах - до конца июня открыть движение по двум из четырёх полос путепровода, а до конца нынешнего года сооружение начнет функционировать в полном объеме.

На транспортной развязке у села Ново-Луговое (км 24) мостовики ведут омоноличивание блоков путепровода, а дорожники продолжают устройство подстилающих слоев из песка. Продолжается устройство слоев основания из щебеночно-песчаной смеси по основному ходу дороги, эти работы выполнены на участках общей протяженностью около 4,3 км. Всего на объекте работает 50 человек с привлечением 35 единиц дорожной техники.

***Строительство Восточного обхода Новосибирска, участка трассы Р-256 «Чуйский тракт», ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»). Ввод в эксплуатацию I этапа (км 14 – км 34) запланирован на 2024 год. В составе I этапа три транспортных развязки и семь мостовых сооружений длиной 1189 п.м, в том числе эстакадная часть над рекой Иня, автомобильной дорогой и железнодорожными путями общей длиной 677 п.м.