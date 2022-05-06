В Оренбурге открылся киберполигон

В Оренбургском государственном университете (ОГУ) открылся новый опорный центр Национального киберполигона. Это новая учебная площадка, на которой студенты и ИТ-специалисты тренируются отражать реалистичные кибератаки, не подвергая опасности инфраструктуру организаций.

«В текущей ситуации повышается уровень ответственности ведомств и компаний за безопасность государственных, частных и персональных данных, а также информационных систем. Это в свою очередь стимулирует развитие отечественных технологий и компетенций по защите информации. Киберучения на полигоне в Оренбургской области позволят специалистам, в том числе из других регионов Приволжского федерального округа, отрабатывать конкретные сценарии отражения компьютерных атак, приближенные к реальным условиям. Всего в этом году в опорных центрах Национального киберполигона пройдет более 70 киберучений. Получить практические навыки там смогут не только профильные специалисты, но и студенты», — сказал заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Воспользоваться инфраструктурой опорного центра смогут специалисты по кибербезопасности органов власти и региональных компаний, преподаватели вузов, а также сами студенты. В рамках торжественного открытия на нем прошли учения по информационной безопасности.

«Развитие Национального киберполигона входит в список мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". В этом году мы открываем уже третью тренировочную площадку киберполигона для отработки практических навыков защиты от киберугроз и вторую по счету со статусом опорного центра. До 2024 года планируется увеличить количество точек присутствия Национального киберполигона в разных регионах до 15 площадок», — уточнил замглавы Минцифры России Александр Шойтов.

В официальном открытии нового опорного центра Национального киберполигона приняли участие ректор ОГУ Сергей Мирошников, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин, директор Оренбургского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Пыжов и другие.

«Для повышения киберустойчивости важнейших предприятий региона нам необходимы квалифицированные специалисты по кибербезопасности, обладающие практическим опытом выявления и нейтрализации киберугроз. Создание киберполигона в ОГУ поможет нам решить эту задачу: теперь непосредственно в регионе появилась тренировочная площадка, на которой смогут совершенствовать свои навыки и студенты, и специалисты, уже работающие в отрасли», — отметил министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.

Киберполигон университета представляет собой мультифункциональный цифровой комплекс. Он оснащен современной инфраструктурой, используются системы и оборудование, специфичные для конкретных отраслей экономики. Сценарии учебных кибератак разрабатываются на основе реальных действий злоумышленников.

«Наша главная задача – выпускать специалистов, максимально подготовленных к реальным условиям работы. С открытием киберполигона наши студенты смогут осваивать направление информационной безопасности не только по учебникам и на лекциях, но и участвовать в практических мероприятиях. Это могут быть мастер-классы, полноценные киберучения или различные соревнования, на которых учащиеся будут тренироваться выявлять и отражать кибератаки. На мой взгляд, это поможет нам вывести нашу образовательную программу на качественно новый уровень», — прокомментировал ректор Оренбургского государственного университета Сергей Мирошников.

Национальный киберполигон создан на базе ресурсов компании «Ростелеком-Солар». На данный момент действует семь опорных и один образовательный центр: в Дальневосточном федеральном университете, Научно-технологическом университете «Сириус», Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Национальном исследовательском университете ИТМО, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Московском техническом университете связи и информатики и Оренбургском государственном университете. До конца года планируется открыть опорный центр на базе Санкт- Петербургского политехнического университета Петра Великого.