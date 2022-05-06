В трех районах Крыма построят заводы по обращению с ТКО

Заводы по обращению с ТКО будут построены до конца 2024 года в трех районах Крыма, они смогут обрабатывать 860 тыс. тонн отходов в год, сообщили журналистам в Мининформе республики.

"По всем из них уже ведется проектирование, мы ожидаем получения государственных экспертиз и начала строительства уже в этом году. Совокупная мощность заводов составит 860 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 8,3 млрд рублей и будет уточнен после получения заключений государственной экспертизы. Объекты будут созданы за счет средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта "Экология". Построенные заводы позволят создать более 1 000 рабочих мест. Использование оборудования российского производства ожидается на уровне до 80%", - приводятся в сообщении слова генерального директора ППК "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, осмотревшего в Крыму все площадки, на которых планируется создание объектов.

Заводы планируют построить в Белогорском, Ленинском и Сакском районах до конца 2024 года. Более половины отходов, поступающих на них, будут направлены на утилизацию, уточняется в сообщении.

"Отбор вторичных ресурсов планируется на уровне около 140 тыс. тонн в год. Совокупная мощность утилизации ожидается на уровне не менее, чем 370 тыс. тонн в год - объекты утилизации будут обеспечивать производство компоста и альтернативного топлива. Создание перспективных объектов позволит в полном объеме достичь в Крыму показателей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология" задолго до 2030 года", - сообщается в пресс-релизе.

Комплекс инженерных изысканий на всех участках для создания объектов уже ведется. Заключение государственных экспертиз по проектной документации объектов в Белогорском, Сакском и Ленинском районах ожидается осенью 2022 года.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко 29 апреля сообщила, что более 8 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета Республике Крым для создания современной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Выбор Крыма в качестве пилотного региона связан, прежде всего, с туристическим потоком.