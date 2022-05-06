Участники соглашения сохранили в силе достигнутые ранее договорённости о дальнейшем наращивании производства нефти в июне на уровне 432 тыс. баррелей в сутки.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 28-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК. В рамках консультаций в режиме видеоконференции рассматривались актуальные прогнозы развития ситуации на нефтяном рынке в первой половине 2022 года, а также уровень исполнения взятых странами обязательств по восстановлению добычи сырья.

По итогам заседания участники соглашения приняли единогласное решение сохранить план по дальнейшему наращиванию добычи нефти: в июне 2022 года её суммарное производство увеличится на 432 тыс. баррелей в сутки.

«Принятое решение отражает намерение ключевых производителей нефти сохранить баланс производства и потребления сырья, при этом полностью удовлетворить текущий спрос, не допуская значительного затоваривания рынка», – подчеркнул по итогам заседания Александр Новак.

Участники соглашения ОПЕК+ следуют утверждённым договорённостям – в марте общее исполнение сделки достигло 157%, при этом спрос продолжает расти. Для сохранения текущей тенденции и сбалансированности рынка странам, своевременно не исполнившим взятые на себя обязательства, был продлён компенсационный период до конца июня 2022 года.

Проведение следующей, 29-й министерской встречи стран ОПЕК+ запланировано на 2 июня 2022 года.