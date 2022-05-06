С 25 по 27 апреля 2022 года в Ташкенте состоялась 2-я Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия 2022», организаторами которой выступили Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Россия, Узбекистан, Беларусь и Таджикистан выступили с национальными экспозициями, а Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Армения и Азербайджан направили на выставку представительные делегации. Собственными стендами были представлены 9 российских и 14 узбекских регионов.

Национальная экспозиция Made in Russia (оператор – АО «Экспоцентр») стала одной из самых представительных. 17 российских экспортеров продемонстрировали широкий спектр высокотехнологичной промышленной продукции: разработки в сфере «интеллектуального» оборудования и «умные сети» для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, высокоточный металлорежущий инструмент, холодильные установки, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, платежные платформы и многое другое.

В первый день работы выставки российскую экспозицию Made in Russia посетила официальная делегация, которую возглавили министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей ­– министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Во второй день выставки, 26 апреля, прошел круглый стол для российских экспортеров по обсуждению прикладных аспектов выхода на рынок Узбекистана. Участники круглого стола отметили колоссальный потенциал углубления промышленной кооперации между нашими странами.

Для российских участников был также организован выезд на производственные площадки предприятий Узбекистана. Экспортеры смогли ознакомиться с производственным и технологическим процессом узбекских предприятий, получили информацию о возможностях локализации и организации совместного производства, встраивания в международные производственные цепочки. Они обсудили вопросы экспортно-импортной тематики.

За три дня работы экспозиции Made in Russia отечественные экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) провели свыше 200 деловых встреч. Интерес к российской продукции проявили более 100 узбекских контрагентов, в их числе частные компании, заводы, дистрибьюторы и дилеры из отраслей машиностроения, металлообработки, нефтеперерабатывающей промышленности, энергетической отрасли, ИТ, а также представители профильных министерств и ассоциаций Республики Узбекистан.

Был подписан ряд меморандумов и соглашений о сотрудничестве между отечественными участниками и узбекскими партнерами. Общий экспортный потенциал проведенных переговоров и подписанных соглашений оценивается в $30 млн. Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы и делает рынок региона привлекательным для российских экспортеров.

Важным результатом национальной экспозиции Made in Russia и выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022» стало укрепление и расширение сотрудничества и двусторонней торговли между Россией и Узбекистаном, а также продвижение российского экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынки стран Центральной Азии.