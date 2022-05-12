Siemens уходит с российского рынка

Германский концерн Siemens сообщил, что покинет российский рынок на фоне событий на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Siemens уйдет с российского рынка в результате войны на Украине. Компания начала процедуру сворачивания своей производственной деятельности и всей промышленной деятельности", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что Siemens "была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3 тыс. своих сотрудников в стране".

В начале марта газета Financial Times писала, что Siemens приостановил бизнес и поставки в Россию после того, как РФ начала проведение специальной операции на территории Украины. Согласно заявлению Siemens, базирующаяся в Мюнхене группа, которая строит поезда, обслуживает заводы и поставляет программное обеспечение крупным производителям, "приостановила все новые операции и международные поставки в Россию" на время оценки последствий санкций, введенных Евросоюзом. Siemens, работавшая в России и в период холодной войны, расширила свое присутствие в Москве и за ее пределами после распада Советского Союза, открыв новую штаб-квартиру в российской столице в 2011 году.

В 2018 году концерн Siemens отметил 165-летний юбилей деятельности в России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Кроме того, многие частные компании приняли решение приостановить работу на территории России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

Фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС