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Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией кислородную станцию на базе Рославльской ЦРБ

Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией кислородную станцию на базе Рославльской ЦРБ

12 мая 2022, 11:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, СМОЛЕНСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Смоленскэнерго

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Энергетики филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнили технологическое присоединение кислородной станции на базе Рославльской центральной районной больницы в г. Рославле. Учреждение выбрано не случайно, учитывалась его многопрофильность, значительная территория обслуживания и круглогодичная потребность в получении кислорода пациентами различных отделений. Вопрос запуска собственных мощностей по производству медицинского кислорода особенно значимый в сложившейся ситуации с COVID-19. Как отмечает руководство области, за счет собственного производства себестоимость кислорода снизится в несколько раз, будут сэкономлены средства регионального бюджета.

В рамках договора технологического присоединения было построено 225 метров воздушной линии 0,4 кВ, произведена реконструкция трансформаторной подстанции. Все работы выполнены в максимально сжатые сроки, объект готов к включению.

Также в этом году специалисты филиала осуществили технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта в Хиславичском районе Смоленской области. Во втором квартале планируется завершить подключение ФАП в деревнях Макшеево, Старинки и Шанталово Починковского района. Присоединяемая мощность каждого объекта здравоохранения составит 15 киловатт.

«Смоленскэнерго ежегодно обеспечивает электросетевой инфраструктурой медицинские учреждения региона. Понимая важность оперативного подключения объектов здравоохранения к нашим сетям, мы ищем оптимальные технические решения, – пояснил заместитель генерального директор-директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин. – Подключение важного для области объекта – первой кислородной станции – мы осуществили в кратчайшие сроки».

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Источник: Россети Центр Смоленскэнерго

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