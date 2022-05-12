Энергетики филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнили технологическое присоединение кислородной станции на базе Рославльской центральной районной больницы в г. Рославле. Учреждение выбрано не случайно, учитывалась его многопрофильность, значительная территория обслуживания и круглогодичная потребность в получении кислорода пациентами различных отделений. Вопрос запуска собственных мощностей по производству медицинского кислорода особенно значимый в сложившейся ситуации с COVID-19. Как отмечает руководство области, за счет собственного производства себестоимость кислорода снизится в несколько раз, будут сэкономлены средства регионального бюджета.

В рамках договора технологического присоединения было построено 225 метров воздушной линии 0,4 кВ, произведена реконструкция трансформаторной подстанции. Все работы выполнены в максимально сжатые сроки, объект готов к включению.

Также в этом году специалисты филиала осуществили технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта в Хиславичском районе Смоленской области. Во втором квартале планируется завершить подключение ФАП в деревнях Макшеево, Старинки и Шанталово Починковского района. Присоединяемая мощность каждого объекта здравоохранения составит 15 киловатт.