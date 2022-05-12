АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро), на три года продлил концессионное соглашение с Алданским районом о создании и реконструкции за свой счет объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, а также объектов теплоснабжения.

Главная цель концессии – преимущественный переход района на использование природного газа. Уже летом текущего года Алданский филиал АО «Теплоэнергосервис» приступит к реализации мероприятий по закрытию старых котельных и строительству взамен новых объектов теплоснабжения в селах Улуу и Томмот. В следующем, 2023 году будут построены новые котельные в селах Ыллымах и Большой Нимныр.

К возведению газовых котельных различных мощностей Теплоэнергосервис планирует приступить в 2024 году. Основной объем строительных работ придется на Алдан, где планируется установка газовых котельных в районах АРЭМЗ, ЦТП Геолог, Квартальная, Центральная и других. Котельная в районе ЯЦИК будет реконструирована. Также в перечень технического задания включены реконструкции тепловых сетей 2-го контура от ЦТП "Квартальная", "Новинка", "АТХ-1", "МРСУ", "База", "Аэропорт", "Алдансчыта", "Гараж Совхоза" города Алдан и другие.

Подписанное соглашение позволит алданцам сократить расходы на отопление в связи с переходом на газ, а теплоэнергетикам быстро окупить затраты на подключение к газовым сетям и приобретение оборудования.