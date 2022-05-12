Инженеры московского научно-производственного предприятия «Спецкабель» изобрели сверхтонкий и сверхлегкий оптический кабель широкого применения. Новая разработка будет применяться в ракетно-космической отрасли, авиастроении, робототехнике и других сферах. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Предприятия кабельной промышленности столицы непрерывно модернизируют свои производственные площадки. Сегодня в Москве работают 11 таких заводов. За первые три месяца 2022 года объем отгруженных товаров их собственного производства составил 8,4 миллиарда рублей, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инженеры одного из предприятий Москвы создали сверхтонкий и сверхлегкий оптический микрокабель. Разработка открывает новые возможности перед космонавтикой, авиастроением и робототехникой, где наряду со оптическими характеристиками очень важны ограничения по массе и габаритам изделий», – сказал Владислав Овчинский.

Глава департамента отметил, что в настоящее время проводятся испытания образцов новой разработки. Серийный выпуск продукции запланирован на 2023 год. Ежегодно предприятие сможет выпускать около 100 километров таких кабелей.

«Мы разработали самый легкий и самый тонкий оптический кабель в мире. Безусловно, снижение массогабаритных параметров микрокабеля – не формальность, а следование потребностям современного оборудования. «Невесомое» изделие может использоваться в системах управления и авионики современных беспилотных летательных аппаратов, для внутриблочной коммутации в условиях плотного монтажа, также в системах мониторинга и диагностики конструктивных элементов фюзеляжа и крыльев самолетов», – сказал руководитель конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрей Гусев.

Он добавил, что разработка также может применяться в качестве гидроакустического датчика кабеля, используемого для регистрации микросейсмических событий при разработке подводных месторождений углеводородов. Система способна заменить десятки тысяч традиционных гидрофонов (специализированный микрофон приема звука и ультразвука под водой) и акселерометров (прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения).

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ООО НПП «Спецкабель» – один из лидеров кабельной отрасли в России. Предприятие основано в 1997 году. Компания располагает современными производственными комплексами, научно-технической и испытательной базами. На сегодняшний день производитель изготовил более 600 тысяч километров кабеля.