Специалисты компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступили к созданию в г. Уссурийске четырех участков газораспределительных сетей высокого и среднего давления общей протяженностью свыше 92 км. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2022 года.

Новые объекты обеспечат возможность догазификации около 1800 домовладений частного сектора города.

Строительство газопроводов будет осуществляться за счёт средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям Приморского края, а также за счёт инвестиций Единого оператора газификации.

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входит в Группу Газпром межрегионгаз, является специализированной газораспределительной организацией, занимается вопросами газификации и догазификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ.