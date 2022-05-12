Премьера нового эпизода. По следам "Герды"
12 мая 2022, 12:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство
Источник: АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК"
Специалисты компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» приступили к созданию в г. Уссурийске четырех участков газораспределительных сетей высокого и среднего давления общей протяженностью свыше 92 км. Завершение строительно-монтажных работ планируется до конца 2022 года.
Новые объекты обеспечат возможность догазификации около 1800 домовладений частного сектора города.
Строительство газопроводов будет осуществляться за счёт средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа по газораспределительным сетям Приморского края, а также за счёт инвестиций Единого оператора газификации.
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входит в Группу Газпром межрегионгаз, является специализированной газораспределительной организацией, занимается вопросами газификации и догазификации Дальневосточного федерального округа, развития и эксплуатации распределительных сетей, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, потребляющего природный газ.
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