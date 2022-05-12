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В распределительные сети "Россети Юг" за 1 квартал 2022 года поступило 868 млн кВт*ч "зелёной" электроэнергии

В распределительные сети Россети Юг за 1 квартал 2022 года поступило 868 млн кВт*ч зелёной электроэнергии

12 мая 2022, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В распределительные сети «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) в январе-марте 2022 года поступило 868 млн кВт*ч электроэнергии, что на 36,5% больше показателя за аналогичный период 2021 года. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составила 12,2% против 8,9% в первом квартале прошлого года.

В первом квартале объем поставок электроэнергии ветряной генерацией составил 696 млн кВт*ч (рост на 41,8%), солнечной – 80 млн кВт*ч электроэнергии (рост на 21,2%), гидрогенерацией – 92 млн кВт*ч (рост на 16,6%).

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в Ростовской области – 550 млн кВт*ч и Калмыкии – 188 млн кВт*ч. В тоже время в Волгоградской области объем электроэнергии от ВИЭ составил 85 млн кВт*ч, в Астраханской – 45 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области производят электроэнергию шесть ветропарков, в Калмыкии - три ветроэлектростанции (ВЭС) и три солнечные (СЭС). В Астраханской области к девяти действующим СЭС в этом году присоединились пять ВЭС, Волгоградской области производство энергии осуществляют шесть СЭС и одна ВЭС. В регионах присутствия «Россети Юг» к сетям подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации.

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Источник: Россети Юг

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